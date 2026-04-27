ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива

И мето на Андрей Гюров е основното, което обсъждаме, каза Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пред журналисти в отговор на въпрос имат ли ПП-ДБ общо предложение за кандидат за президент.

"Андрей Гюров в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса", подчерта още Денков.

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

Според него сред основните задачи пред новия парламент седи приемането на бюджет за 2026 г.

„В бюджета трябва да има и пакет от мерки, свързани с кризата в Иран и повишаването на цените на горивата и свързаната с това по-висока инфлация“, отбеляза Денков.

Втората важна задача е започване на процеса по изчистване на съдебната система, каза той и посочи, че Висшият съдебен съвет (ВСС) е приоритет.

Попитан готови ли са от ПП-ДБ да дадат своята подкрепа на Прогресивна България“ за промени във ВСС, Денков отговори положително, ако процедурите са коректно дефинирани.

"Трябва да има ясна публична процедура", отбеляза той.

"Някой се опитва да създаде драма какви са ни отношенията с ДБ", коментира още Денков и посочи, че те са две партии в една коалиция.

Той добави, че има хипотези, при които ПП-ДБ не искат да бъдат една парламентарна група.

"Всичко е възможно, ние с ДБ имаме различия", каза Денков.

"От ПП сме по-скоро център, а не дясна партия. Искаме да бъдем национална партия, с представителства във всички по-големи населени места и представяне на хората в цяла България, което изисква друг подход – посланията към центъра на София и тези към другите населени места са доста различни", каза още той.