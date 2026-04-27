ПП-ДБ обсъжда Андрей Гюров за кандидат за президент

"Той в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши", заяви Николай Денков

27 април 2026, 13:37
Скок в цената на хляба в Хасковско заради скъпите горива
24 часа сърце: Ултрамаратонецът Цветко Цветков пробяга 110 км за кауза в Елин Пелин
След изборите: Бойко Борисов събира ръководството на ГЕРБ в Пловдив
Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание
Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани
Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България" ще се случат
Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание
Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

И мето на Андрей Гюров е основното, което обсъждаме, каза Николай Денков от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) пред журналисти в отговор на въпрос имат ли ПП-ДБ общо предложение за кандидат за президент.

"Андрей Гюров в момента е министър-председател и каза, че все още трябва да мине време, за да реши. Не е нормално ние да предлагаме човек, който не е казал, че е готов да влезе в процеса", подчерта още Денков.

Според него сред основните задачи пред новия парламент седи приемането на бюджет за 2026 г.

„В бюджета трябва да има и пакет от мерки, свързани с кризата в Иран и повишаването на цените на горивата и свързаната с това по-висока инфлация“, отбеляза Денков.

Втората важна задача е започване на процеса по изчистване на съдебната система, каза той и посочи, че Висшият съдебен съвет (ВСС) е приоритет.

Попитан готови ли са от ПП-ДБ да дадат своята подкрепа на Прогресивна България“ за промени във ВСС, Денков отговори положително, ако процедурите са коректно дефинирани.

"Трябва да има ясна публична процедура", отбеляза той.

"Някой се опитва да създаде драма какви са ни отношенията с ДБ", коментира още Денков и посочи, че те са две партии в една коалиция.

Той добави, че има хипотези, при които ПП-ДБ не искат да бъдат една парламентарна група.

"Всичко е възможно, ние с ДБ имаме различия", каза Денков.

"От ПП сме по-скоро център, а не дясна партия. Искаме да бъдем национална партия, с представителства във всички по-големи населени места и представяне на хората в цяла България, което изисква друг подход – посланията към центъра на София и тези към другите населени места са доста различни", каза още той.

Източник: БТА/Йоана Христова    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

Емоционален срив на Бродуей: Меган Ди Сталиън избухна в сълзи след раздялата с Клей Томпсън

Любопитно Преди 24 минути

Меган Ди Сталиън се разплака на сцената на Бродуей след раздялата си с НБА звездата Клей Томпсън. Певицата обвини спортиста в изневяра и емоционален срив, слагайки край на едногодишната им връзка пред очите на милиони фенове в социалните мрежи

България Преди 41 минути

Тя е обвинена в укриване на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви, която той причини на 5 юли 2022 г.

България Преди 1 час

Пробата за алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

България Преди 1 час

Любопитно Преди 1 час

През 1939 г. светът е шокиран от случая на 5-годишната Лина Медина, която ражда здрав син. Херардо Медина израства, вярвайки, че Лина е негова сестра, докато на 10 години не научава болезнената истина за своето раждане и загадъчния си произход

България Преди 1 час

Антикорупционният фонд разполага с договор за замяна на моторни превозни средства, свързани с двете лица

ФБР разследва смъртта на НЛО информатор преди да говори пред Конгреса

Свят Преди 1 час

Матю Джеймс Съливан, на 39 години, е починал в дома си във Фолс Чърч, Вирджиния, на 12 май 2024 г. вследствие на смъртоносен коктейл от алкохол, алпразолам, циклобензаприн и имипрамин

България Преди 2 часа

"При трагичната развръзка на въстанието на мнозина от нашите предци им беше предоставен избор - чалмата или дръвника", отбеляза той

Любопитно Преди 2 часа

Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август

Свят Преди 2 часа

Атаката е вторият подобен инцидент в рамките на няколко седмици

България Преди 3 часа

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

България Преди 3 часа

Машината на авиокомпания Aegean е приземена спешно заради пътник с влошено здравословно състояние

България Преди 3 часа

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

България Преди 3 часа

Основната цел на промените, предложени още през февруари и приети през март 2026 г., е да се отчита реалното местоживеене на семействата, а не формалните разлики между постоянен и настоящ адрес

Свят Преди 3 часа

На този фон Зеленски внесе в украинския парламент укази за удължаване на срока на военното положение и мобилизацията

Драматични кадри: Стивън Милър спасява бременната си жена, а Шерил Хайнс тича след Кенеди и охраната

Свят Преди 3 часа

