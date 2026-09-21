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Откровението на Григор Димитров: Част от мен напусна тениса заедно с Федерер и Надал

Българският тенисист даде откровено интервю в Дания, в което призна, че се е дистанцирал от Тура и вече трудно изпитва същото усещане на корта

21 септември 2026, 12:26
Откровението на Григор Димитров: Част от мен напусна тениса заедно с Федерер и Надал
Източник: Getty Images

Г ригор Димитров даде откровено интервю пред датското издание SpilXperten по време на мачовете на България за Купа Дейвис в Хилерьод.

Той се завърна в отборната надпревара след 11-годишно отсъствие, но не успя да помогне за крайната победа над скандинавците. Григор надви Елмер Мьолер, но отстъпи на Холгер Руне.

"Ще бъда напълно откровен. През последните няколко години донякъде се дистанцирах от ATP Тура. Все още съм част от него, но вече не следя постоянно как се развива всичко", започна Гришо и добави:

"Целият ми живот винаги е бил свързан с тениса. Възрастта, разбира се, е просто число, но в нашия спорт тя наистина има значение. И не става въпрос само за случващото се на корта, а за всичко - включително за отношенията с останалите играчи. Вече дори не познавам всички в Тура. Можем да се посмеем на това, но е и малко тъжно", призна българинът.

Част от него е напуснала тениса след отказванията на Рафаел Надал и Роджър Федерер. "Определено се чувствам като Новак. Част от мен напусна тениса, когато Рафа и Роджър се оттеглиха. Всъщност сме говорили с Новак по тази тема - за всички предизвикателства и препятствия през онази ера".

"Не искам да обидя никого от сегашните играчи, но онази ера винаги ще остане най-голямото предизвикателство, пред което съм се изправял", върна се той към битките с Голямата тройка.

"Не ставаше въпрос само да ги преследваш, а да се опитваш да надминеш и да доминираш над трима от най-великите играчи в историята. За съжаление, сега, когато съм по-възрастен, е много трудно отново да изпитам същото усещане", каза още 35-годишният хасковлия.

Източник: БГНЕС    
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