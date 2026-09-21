Кейт Бланшет с призив към феновете си да не използват телефони в театъра

К ейт Бланшет призова зрителите на постановката „Електра/Персона“ в Националния театър в Лондон да не използват телефоните си по време на спектакъла, съобщи Far Out.

След представление актрисата излезе от образ и се обърна директно към публиката.

„Малко са местата на тази планета, където можем просто да бъдем заедно и да присъстваме истински“, заяви Бланшет.

Тя уточни, че разбира желанието на зрителите да заснемат поклоните след края на спектакъла.

„Знам, че обичате да снимате поклоните – и в известен смисъл това е ласкателно. Но моля всеки, който снима самото представление, да не го прави“, каза актрисата.

Според нея използването на телефони разваля преживяването и за следващите зрители, които идват, за да присъстват пълноценно на спектакъла.

Постановката „Електра/Персона“, написана и режисирана от Бенедикт Андрюс, съчетава трагедията „Електра“ на Софокъл с емблематичния филм „Персона“ на Ингмар Бергман.

Спектакълът поставя сериозни изисквания пред главните актриси. Бланшет и Нина Хос си разменят ролите на Електра/Елизабет и Клитемнестра/Алма, като всяка вечер хвърляне на монета определя коя от тях кой образ ще изиграе.

Бланшет и преди е изразявала критично отношение към някои технологии. Тя подкрепи кампания срещу използването без разрешение на защитени с авторски права произведения за обучение на системи с изкуствен интелект.