Свят

"Научих от телевизора, че съм му посланик": Силвестър Сталоун отказа на Тръмп

Екшън легендата отказа ролята на специален пратеник на Белия дом, наричайки я „абсолютно несъществима“

21 септември 2026, 12:02
"Научих от телевизора, че съм му посланик": Силвестър Сталоун отказа на Тръмп
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Силвестър Сталоун разкри, че изобщо не е подписвал споразумение да бъде един от специалните пратеници на президента Доналд Тръмп във филмовата индустрия, съобщава The Hollywood Reporter.

Миналата година Тръмп публично обяви Сталоун, заедно с Джон Войт и Мел Гибсън, за свои „специални посланици“, чиято цел е да върнат в САЩ филмовите продукции, пренесени в чужбина през последните години. Според президента тримата екшън ветерани трябваше да бъдат неговите „очи и уши“ в Холивуд.

„Научих от новините“

В интервю за The Sunday Times актьорът от „Роки“ разказва с изненада за момента, в който е разбрал за новата си длъжност: „Просто се случи. Гледах телевизия една вечер и изведнъж съобщиха: „И така, Сталлоун, Мел Гибсън и Джон Войт ще бъдат...“ Вълнувах се и си казах: „Какво? Извинявайте, наистина ли?“ Ако ме бяха попитали предварително, щях да кажа, че това е просто невъзможно“.

Слай допълва, че веднага е потърсил Тръмп, за да му откаже поканата: „Казах му „Благодаря и чао“, защото подобна задача е неизпълнима. Холивуд е като феодална система от малки кралства. Не можеш просто да влезеш и да казваш на шест големи студиа как да си вършат работата. А корпоративните шефове със сигурност не искат да слушат финансови съвети от мен“.

„Аполитичен атеист“

Макар че Сталоун подкрепи Тръмп на събитие в Мар-а-Лаго след изборите през 2024 г., той категорично подчертава, че през целия си живот е поддържал политици от целия спектър. „Не съм политическо животно, аз съм почти политически атеист“, заявява той.

В същото време друг от посочените пратеници - Джон Войт - вече се възползва от ролята си, за да лобира в Белия дом за въвеждането на федерални данъчни облекчения за филмопроизводството. Според Войт това ще върне „златната ера“ на американското кино. Мениджърът на Войт дори заяви, че въпреки че Сталоун е зает със снимките на сериала Tulsa King, той все пак е подкрепил писмото с искането за данъчни облекчения.

Източник: The Hollywood Reporter    
Силвестър Сталоун Доналд Тръмп Холивуд филмова индустрия специални пратеници Джон Войт Мел Гибсън аполитичен атеист данъчни облекчения филмови продукции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Такса поддръжка“: Колко всъщност ни струва животът в нов затворен комплекс?

„Такса поддръжка“: Колко всъщност ни струва животът в нов затворен комплекс?

Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор

Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор

НОИ с информация за пенсиите

НОИ с информация за пенсиите

Балетни пантофки и диамантени пръстени: Продават на търг над 280 вещи на Брижит Бардо

Балетни пантофки и диамантени пръстени: Продават на търг над 280 вещи на Брижит Бардо

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Преди 18 часа
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Ексклузивно

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Преди 17 часа
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Ексклузивно

Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Преди 20 часа
Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски
Ексклузивно

Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Китайският президент Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп посещават Храма на небето в Пекин, 14 май 2026 г.

Си Цзинпин ще посети САЩ за среща с Доналд Тръмп

Свят Преди 12 минути

Китайският президент ще бъде на държавно посещение в САЩ по покана на американския си колега

Християн Мицкоски

Мицкоски: Готови сме да обсъдим с България Плана за малцинствата, но с участието на ЕС

Свят Преди 27 минути

Премиерът на Северна Македония предлага представител на Европейския съюз да присъства на разговорите за Плана за действие за малцинствата

Чеченският лидер Рамзан Кадиров и президентът на Русия Владимир Путин

Рамзан Кадиров спечели пети мандат начело на Чечения с 99,85%

Свят Преди 1 час

Според руската Централна избирателна комисия съюзникът на Владимир Путин е получил малко по-висок резултат от този през 2021 г.

Откровението на Григор Димитров: Част от мен напусна тениса заедно с Федерер и Надал

Откровението на Григор Димитров: Част от мен напусна тениса заедно с Федерер и Надал

Теми в развитие Преди 1 час

Българският тенисист даде откровено интервю в Дания, в което призна, че се е дистанцирал от Тура и вече трудно изпитва същото усещане на корта

Кая Калас

Кая Калас с остър сигнал към Москва: ЕС не признава изборите в окупираните украински територии

Свят Преди 2 часа

Върховният представител на ЕС заяви, че провеждането им нарушава международното право и териториалната цялост на Украйна

Политическа битка с висок залoг – кой ще контролира Конгреса в САЩ

Политическа битка с висок залoг – кой ще контролира Конгреса в САЩ

Свят Преди 2 часа

Подкрепата за Демократическата партия се увеличава, но това не означава, че победата ѝ е предрешена, отбелязват социолозите

Наследницата на Walmart Алис Уолтън

Кои са най-богатите жени в САЩ за 2026 година и как натрупаха милиардите си

Любопитно Преди 2 часа

Общото състояние на най-богатите жени в САЩ достигна 954 милиарда долара, показва новата класация Forbes 400. Начело за четвърта поредна година е наследницата на Walmart Алис Уолтън, а пробив в класацията прави и 39-годишна пионерка в изкуствения интелект

Тържествена заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец във Велико Търново

Три пункта за достъп до зоната за сигурност във Велико Търново на 22 септември

България Преди 3 часа

Гражданите ще преминават през три пункта за проверка, а достъпът до зоната за сигурност започва след 18:00 часа.

Питбул

Питбул нападна 12-годишно момче в Казанлък, полицията задържа стопанина

България Преди 3 часа

Кучето е излязло от двора и е нападнало детето, което е получило медицинска помощ и е освободено

Мистерията „Нефертити“: Учени са на крачка от най-голямата сензация в археологията

Мистерията „Нефертити“: Учени са на крачка от най-голямата сензация в археологията

Любопитно Преди 3 часа

Нов доклад разкрива аномалии и скрити кухини зад стените на Тутанкамон, където може да почива най-известната владетелка на Древен Египет

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

България Преди 3 часа

Мъжът е бил свален от района на хижата в Рила вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба

<p>303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)</p>

303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)

Технологии Преди 3 часа

Най-продаваният баварски модел, оборудван с този прекрасен 3,0-литрон дизел, е едновременно бърз и супер икономичен, просторен и комфортен, само някои решения в интериора развалят цялата картинка

Моторист загуби контрол и се вряза в дърво край Разград, загина на място

Моторист загуби контрол и се вряза в дърво край Разград, загина на място

България Преди 4 часа

42-годишният мъж е загубил контрол над мотоциклета и се е ударил в крайпътно дърво

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

България Преди 4 часа

Температурите пада с до 6 градуса, в сряда сутрин в котловините термометрите ще отчитат едва 4-5°; есента идва официално на 23 септември

Земетресение разтърси южна Турция

Земетресение разтърси южна Турция

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран в 04:02 часа в района на Саймбейли, окръг Адана.

,

Екстремно селфи едва не завърши трагично: Дрон спаси блокирани туристи на плаж

Любопитно Преди 4 часа

Трима души се разминаха на косъм с хипотермията, след като останаха блокирани на изолиран плаж и изписваха „SOS“ с пръчки

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Чарлийз Терон: Искам всяко дете да има това, което имат дъщерите ми

Edna.bg

4 години любов: Ненчо Балабанов показа невиждани кадри от сватбата си

Edna.bg

Синът на Синди Крауфорд почина на 27-годишна възраст

Nova.bg

Кирил Вълчев в ЦИК: Българският народ копнее за културен и икономически напредък (СНИМКИ)

Nova.bg