"Научих от телевизора, че съм му посланик": Силвестър Сталоун отказа на Тръмп

Х оливудската звезда Силвестър Сталоун разкри, че изобщо не е подписвал споразумение да бъде един от специалните пратеници на президента Доналд Тръмп във филмовата индустрия, съобщава The Hollywood Reporter.

Миналата година Тръмп публично обяви Сталоун, заедно с Джон Войт и Мел Гибсън, за свои „специални посланици“, чиято цел е да върнат в САЩ филмовите продукции, пренесени в чужбина през последните години. Според президента тримата екшън ветерани трябваше да бъдат неговите „очи и уши“ в Холивуд.

„Научих от новините“

В интервю за The Sunday Times актьорът от „Роки“ разказва с изненада за момента, в който е разбрал за новата си длъжност: „Просто се случи. Гледах телевизия една вечер и изведнъж съобщиха: „И така, Сталлоун, Мел Гибсън и Джон Войт ще бъдат...“ Вълнувах се и си казах: „Какво? Извинявайте, наистина ли?“ Ако ме бяха попитали предварително, щях да кажа, че това е просто невъзможно“.

Sylvester Stallone Learned About Trump Hollywood Ambassadorship While Watching TV: "It Won’t Work" https://t.co/vnRb0Nx1IL — The Hollywood Reporter (@THR) September 20, 2026

Слай допълва, че веднага е потърсил Тръмп, за да му откаже поканата: „Казах му „Благодаря и чао“, защото подобна задача е неизпълнима. Холивуд е като феодална система от малки кралства. Не можеш просто да влезеш и да казваш на шест големи студиа как да си вършат работата. А корпоративните шефове със сигурност не искат да слушат финансови съвети от мен“.

„Аполитичен атеист“

Макар че Сталоун подкрепи Тръмп на събитие в Мар-а-Лаго след изборите през 2024 г., той категорично подчертава, че през целия си живот е поддържал политици от целия спектър. „Не съм политическо животно, аз съм почти политически атеист“, заявява той.

В същото време друг от посочените пратеници - Джон Войт - вече се възползва от ролята си, за да лобира в Белия дом за въвеждането на федерални данъчни облекчения за филмопроизводството. Според Войт това ще върне „златната ера“ на американското кино. Мениджърът на Войт дори заяви, че въпреки че Сталоун е зает със снимките на сериала Tulsa King, той все пак е подкрепил писмото с искането за данъчни облекчения.