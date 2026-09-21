България

Три пункта за достъп до зоната за сигурност във Велико Търново на 22 септември

Гражданите ще преминават през три пункта за проверка, а достъпът до зоната за сигурност започва след 18:00 часа.

21 септември 2026, 11:12
Тържествена заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец във Велико Търново
Тържествена заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец във Велико Търново   
Източник: БТА
  • НСО въвежда засилени мерки за сигурност във Велико Търново за честванията на 118 години от Независимостта, чиято кулминация е тържествената проверка на площад „Цар Асен I“ от 19:30 ч.
  • Достъпът до зоната ще бъде строго контролиран - след 18:00 ч. гражданите ще преминават през три пункта и ще бъдат проверявани с металдетектори; обемист багаж, оръжия, пиротехника и други опасни предмети няма да се допускат.
  • Дроновете и редица въздухоплавателни средства са забранени в два 4-километрови радиуса около паметника „Майка България“ и площад „Цар Асен I“ в определени часове; празненствата на 22 септември включват литургия в „Св. 40 мъченици“, където през 1908 г. е обявена Независимостта.

Засилени мерки за сигурност в София на Велика събота и 6 май

Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност във Велико Търново утре по повод 118-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19:30 часа на площад "Цар Асен I", съобщиха от пресцентъра на НСО. Като част от мерките за сигурност ще бъде въведена забрана за използване на дронове.

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 ч. през три пункта за проверка: на ул. "Никола Пиколо", на ул. "Иван Вазов" и на ул. "Св. Климент Охридски".

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. 

Въвежда се забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) от 8:00 ч. до 13:00 ч. в зона с център паметник "Майка България" и радиус 4000 м и от 17:00 ч. до 22:00 ч. в зона с център площад "Цар Асен I" и радиус 4000 м. В двете зони се забраняват полетите на всички видове безпилотни летателни средства, всички видове планери, безпилотни неуправляеми аеростати, дирижабли, балони, парашутни скокове и всички видове пилотирани въздухоплавателни средства, с изключение на излитащите и кацащи въздухоплавателни средства от и на летище Горна Оряховица и на полети за нуждите на HEMS.

Велико Търново ще бъде център на тържествата, посветени на 118 години от обявяване на Независимостта. Празничният 22 септември ще започне с литургия в историческия храм "Св. 40 мъченици", където, след пристигането си на гара "Трапезица", княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Велико Търново Независимост на България НСО мерки за сигурност забрана за дронове 22 септември чествания площад Цар Асен I тържествена проверка Княз Фердинанд
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Такса поддръжка“: Колко всъщност ни струва животът в нов затворен комплекс?

„Такса поддръжка“: Колко всъщност ни струва животът в нов затворен комплекс?

Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор

Ед Шийрън през сълзи: Семейството и приятелите ми ме изоставиха заради скандала с Макълмор

НОИ с информация за пенсиите

НОИ с информация за пенсиите

Балетни пантофки и диамантени пръстени: Продават на търг над 280 вещи на Брижит Бардо

Балетни пантофки и диамантени пръстени: Продават на търг над 280 вещи на Брижит Бардо

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 признака, че кучето ви е здраво

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертви и ранени на пътя Хасково – Кърджали

Преди 18 часа
Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия
Ексклузивно

Исторически срив за ХДС на Мерц, АзГ с нов триумф на изборите в Германия

Преди 17 часа
Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса
Ексклузивно

Тя не спи, не иска хонорар и не спори за ролите си: Холивуд настръхна срещу първата ИИ актриса

Преди 20 часа
Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски
Ексклузивно

Извънредно от Ирак: Експлозия отекна край летище с американски войски

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Християн Мицкоски

Мицкоски: Готови сме да обсъдим с България Плана за малцинствата, но с участието на ЕС

Свят Преди 26 минути

Премиерът на Северна Македония предлага представител на Европейския съюз да присъства на разговорите за Плана за действие за малцинствата

БАБХ спря над 2 тона кисело мляко от РСМ на ГКПП „Гюешево“

БАБХ спря над 2 тона кисело мляко от РСМ на ГКПП „Гюешево“

България Преди 43 минути

Инспекторите са установили несъответствие между данните в сертификата и маркировката върху опаковките

Кейт Бланшет с призив към феновете си да не използват телефони в театъра

Кейт Бланшет с призив към феновете си да не използват телефони в театъра

Любопитно Преди 1 час

След края на спектакъла „Електра/Персона“ в Националния театър актрисата се обърна към зрителите с молба да присъстват истински и да не развалят магията на театъра

Откровението на Григор Димитров: Част от мен напусна тениса заедно с Федерер и Надал

Откровението на Григор Димитров: Част от мен напусна тениса заедно с Федерер и Надал

Теми в развитие Преди 1 час

Българският тенисист даде откровено интервю в Дания, в което призна, че се е дистанцирал от Тура и вече трудно изпитва същото усещане на корта

Кая Калас

Кая Калас с остър сигнал към Москва: ЕС не признава изборите в окупираните украински територии

Свят Преди 1 час

Върховният представител на ЕС заяви, че провеждането им нарушава международното право и териториалната цялост на Украйна

"Научих от телевизора, че съм му посланик": Силвестър Сталоун отказа на Тръмп

"Научих от телевизора, че съм му посланик": Силвестър Сталоун отказа на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Екшън легендата отказа ролята на специален пратеник на Белия дом, наричайки я „абсолютно несъществима“

Политическа битка с висок залoг – кой ще контролира Конгреса в САЩ

Политическа битка с висок залoг – кой ще контролира Конгреса в САЩ

Свят Преди 2 часа

Подкрепата за Демократическата партия се увеличава, но това не означава, че победата ѝ е предрешена, отбелязват социолозите

Наследницата на Walmart Алис Уолтън

Кои са най-богатите жени в САЩ за 2026 година и как натрупаха милиардите си

Любопитно Преди 2 часа

Общото състояние на най-богатите жени в САЩ достигна 954 милиарда долара, показва новата класация Forbes 400. Начело за четвърта поредна година е наследницата на Walmart Алис Уолтън, а пробив в класацията прави и 39-годишна пионерка в изкуствения интелект

Мистерията „Нефертити“: Учени са на крачка от най-голямата сензация в археологията

Мистерията „Нефертити“: Учени са на крачка от най-голямата сензация в археологията

Любопитно Преди 3 часа

Нов доклад разкрива аномалии и скрити кухини зад стените на Тутанкамон, където може да почива най-известната владетелка на Древен Египет

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

Турист с болки в гърба е транспортиран от района на хижа „Ястребец“ до Боровец

България Преди 3 часа

Мъжът е бил свален от района на хижата в Рила вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба

<p>303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)</p>

303 к.с. и 670 дизелови нютон метра са откровение в BMW X3 (тест драйв)

Технологии Преди 3 часа

Най-продаваният баварски модел, оборудван с този прекрасен 3,0-литрон дизел, е едновременно бърз и супер икономичен, просторен и комфортен, само някои решения в интериора развалят цялата картинка

Моторист загуби контрол и се вряза в дърво край Разград, загина на място

Моторист загуби контрол и се вряза в дърво край Разград, загина на място

България Преди 4 часа

42-годишният мъж е загубил контрол над мотоциклета и се е ударил в крайпътно дърво

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

Студен фронт слага край на лятото: Вятър, дъжд и първи сняг в планините

България Преди 4 часа

Температурите пада с до 6 градуса, в сряда сутрин в котловините термометрите ще отчитат едва 4-5°; есента идва официално на 23 септември

Земетресение разтърси южна Турция

Земетресение разтърси южна Турция

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран в 04:02 часа в района на Саймбейли, окръг Адана.

,

Екстремно селфи едва не завърши трагично: Дрон спаси блокирани туристи на плаж

Любопитно Преди 4 часа

Трима души се разминаха на косъм с хипотермията, след като останаха блокирани на изолиран плаж и изписваха „SOS“ с пръчки

Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца

Нов етап във връзката: Ламин Ямал и Инес Гарсия осиновиха две кученца

Любопитно Преди 4 часа

Звездата на Барселона и половинката му споделиха трогателни снимки с новите членове на семейството си

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Чарлийз Терон: Искам всяко дете да има това, което имат дъщерите ми

Edna.bg

4 години любов: Ненчо Балабанов показа невиждани кадри от сватбата си

Edna.bg

Синът на Синди Крауфорд почина на 27-годишна възраст

Nova.bg

Кирил Вълчев в ЦИК: Българският народ копнее за културен и икономически напредък (СНИМКИ)

Nova.bg