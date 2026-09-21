Три пункта за достъп до зоната за сигурност във Велико Търново на 22 септември

Тържествена заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец във Велико Търново

НСО въвежда засилени мерки за сигурност във Велико Търново за честванията на 118 години от Независимостта, чиято кулминация е тържествената проверка на площад „Цар Асен I“ от 19:30 ч.

Достъпът до зоната ще бъде строго контролиран - след 18:00 ч. гражданите ще преминават през три пункта и ще бъдат проверявани с металдетектори; обемист багаж, оръжия, пиротехника и други опасни предмети няма да се допускат.

Дроновете и редица въздухоплавателни средства са забранени в два 4-километрови радиуса около паметника „Майка България“ и площад „Цар Асен I“ в определени часове; празненствата на 22 септември включват литургия в „Св. 40 мъченици“, където през 1908 г. е обявена Независимостта.

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Националната служба за охрана (НСО) въвежда мерки за сигурност във Велико Търново утре по повод 118-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената проверка с начало 19:30 часа на площад "Цар Асен I", съобщиха от пресцентъра на НСО. Като част от мерките за сигурност ще бъде въведена забрана за използване на дронове.

Достъп на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18:00 ч. през три пункта за проверка: на ул. "Никола Пиколо", на ул. "Иван Вазов" и на ул. "Св. Климент Охридски".

Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

Въвежда се забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) от 8:00 ч. до 13:00 ч. в зона с център паметник "Майка България" и радиус 4000 м и от 17:00 ч. до 22:00 ч. в зона с център площад "Цар Асен I" и радиус 4000 м. В двете зони се забраняват полетите на всички видове безпилотни летателни средства, всички видове планери, безпилотни неуправляеми аеростати, дирижабли, балони, парашутни скокове и всички видове пилотирани въздухоплавателни средства, с изключение на излитащите и кацащи въздухоплавателни средства от и на летище Горна Оряховица и на полети за нуждите на HEMS.

Велико Търново ще бъде център на тържествата, посветени на 118 години от обявяване на Независимостта. Празничният 22 септември ще започне с литургия в историческия храм "Св. 40 мъченици", където, след пристигането си на гара "Трапезица", княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов.