Рамзан Кадиров е преизбран за пети мандат начело на Чечения с 99,85% от гласовете, малко над резултата му от 99,73% през 2021 г.

Изборите в Русия завършиха с доминация на подкрепяните от Кремъл кандидати и партии – според „Ройтерс“ на много антивоенни кандидати е било забранено да участват, а изборният процес е проведен при строго контролиран политически модел.

Кадиров остава един от най-близките съюзници на Путин - той подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон „Ахмат“ участват от 2022 г., докато правозащитници от години го обвиняват в нарушения на човешките права.

Kadirovs iegūst gandrīz 100 procentu balsu https://t.co/nfwAUke6Z4 — nra.lv (@nralv) September 21, 2026

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, бе преизбран на поста за пети път с близо 100 процента от гласовете, съобщи днес руската Централна избирателна комисия, цитирана от Ройтерс.

В Русия вчера завършиха тридневните избори за долната камара на парламента - Държавната дума и за губернатори, които станаха тест за строго контролираната политическа система в страната в момент, когато руската инвазия в Украйна е навлязла в петата си година. Подкрепяните от Кремъл партии и кандидати постигнаха внушителна победа, след като на повечето антивоенни кандидати бе забранено да участват в изборите, посочва Ройтерс.

Кадиров разполага с широки правомощия от Путин да управлява Чечения като свое феодално владение в замяна на поддържането на стабилност в републиката, където през 90-те години действаха ислямистки бунтовници, отбелязва Ройтерс.

Изборите и чеченските аритметически чудеса

По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите, което е малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г.

Международни наблюдатели в миналото са критикували начина, по който се провеждат изборите в малката кавказка република.

Мюсюлманският диктатор, който прави каквото си иска

Кадиров, който отхвърля западната критика като опит да се оспори управлението му, редовно подчертава личната си лоялност към Путин. Лидерът на Чечения подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон "Ахмат" се бият от 2022 г.

Издигането му на власт идва, след като баща му Ахмат Кадиров, който тогава стои начело на републиката, е убит при бомбен атентат от бунтовниците. Рамзан Кадиров става приемник на баща си.

Правозащитни активисти отдавна обвиняват Кадиров в нарушения на човешките права, включително на журналисти и хомосексуалисти - нещо, което той отрича.