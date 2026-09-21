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Рамзан Кадиров спечели пети мандат начело на Чечения с 99,85%

Според руската Централна избирателна комисия съюзникът на Владимир Путин е получил малко по-висок резултат от този през 2021 г.

21 септември 2026, 12:54
Чеченският лидер Рамзан Кадиров и президентът на Русия Владимир Путин
Чеченският лидер Рамзан Кадиров и президентът на Русия Владимир Путин   
Източник: БТА
  • Рамзан Кадиров е преизбран за пети мандат начело на Чечения с 99,85% от гласовете, малко над резултата му от 99,73% през 2021 г.
  • Изборите в Русия завършиха с доминация на подкрепяните от Кремъл кандидати и партии – според „Ройтерс“ на много антивоенни кандидати е било забранено да участват, а изборният процес е проведен при строго контролиран политически модел.
  • Кадиров остава един от най-близките съюзници на Путин - той подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон „Ахмат“ участват от 2022 г., докато правозащитници от години го обвиняват в нарушения на човешките права.

Лидерът на Чеченската република Рамзан Кадиров, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, бе преизбран на поста за пети път с близо 100 процента от гласовете, съобщи днес руската Централна избирателна комисия, цитирана от Ройтерс.

В Русия вчера завършиха тридневните избори за долната камара на парламента - Държавната дума и за губернатори, които станаха тест за строго контролираната политическа система в страната в момент, когато руската инвазия в Украйна е навлязла в петата си година. Подкрепяните от Кремъл партии и кандидати постигнаха внушителна победа, след като на повечето антивоенни кандидати бе забранено да участват в изборите, посочва Ройтерс. 

Кадиров разполага с широки правомощия от Путин да управлява Чечения като свое феодално владение в замяна на поддържането на стабилност в републиката, където през 90-те години действаха ислямистки бунтовници, отбелязва Ройтерс.

Изборите и чеченските аритметически чудеса

По данни на ЦИК Кадиров е спечелил 99,85 процента от гласовете на избирателите, което е малко по-висок резултат от спечелените от него 99,73 процента през 2021 г.

Международни наблюдатели в миналото са критикували начина, по който се провеждат изборите в малката кавказка република.

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Кадиров, който отхвърля западната критика като опит да се оспори управлението му, редовно подчертава личната си лоялност към Путин. Лидерът на Чечения подкрепя твърдата линия във войната в Украйна, където бойци от чеченския батальон "Ахмат" се бият от 2022 г.

Издигането му на власт идва, след като баща му Ахмат Кадиров, който тогава стои начело на републиката, е убит при бомбен атентат от бунтовниците. Рамзан Кадиров става приемник на баща си.

Правозащитни активисти отдавна обвиняват Кадиров в нарушения на човешките права, включително на журналисти и хомосексуалисти - нещо, което той отрича.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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