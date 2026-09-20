България

Найденов: Има сигнали за натиск върху магистрати преди избора на ВСС

Правосъдният министър заяви, че магистрати са били убеждавани да гласуват в определена посока срещу обещания за кариерно развитие, спокойствие на работа или услуги

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 20 септември 2026, 09:33
Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Росен Йорданов: Открити са снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи
До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване

До 32° в неделя, след това идват дъжд, вятър и застудяване
България отпадна от Европейското по волейбол след загуба от Германия

България отпадна от Европейското по волейбол след загуба от Германия
Мариана Кукушева: Хлябът се превръща в труднодостъпна храна за много хора

Мариана Кукушева: Хлябът се превръща в труднодостъпна храна за много хора
Горивата скочиха с 5 евроцента за броени дни, предлагат нова отстъпка за шофьорите

Горивата скочиха с 5 евроцента за броени дни, предлагат нова отстъпка за шофьорите
МВР: Пеевски не е декларирал 36 полета за над 5 млн. евро

МВР: Пеевски не е декларирал 36 полета за над 5 млн. евро
Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше

Борисов: Връщам ГЕРБ там, където беше
Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

Земеделският министър за цената на хляба: Не би трябвало да има сериозно повишение

В разгара на процедурата по избор на нов Висш съдебен съвет министърът на правосъдието обяви в ефира на NOVA, че получава сигнали за неправомерно влияние върху магистрати. Те били свързани с избора на членове на Съвета от професионалната квота през октомври и ноември. 

Министърът на правосъдието посочи, че до момента е получил един сигнал, който вече е бил изпратен до компетентните институции. Ставало дума за твърдения на магистрат, че група лица оказвали натиск за гласуване в определена посока. Предвид предстоящите избори за нов Висш съдебен съвет Николай Найденов се обърна към опозицията, откъдето се чуват критики към кандидати, първо да изчакат концепциите, да мине изслушването им и тогава да критикуват. 

Седмици преди съдии, прокурори и следователи да посочат своите 11 в новия състав на Висшия съдебен съвет, министърът на правосъдието заговори за натиск. "До мен достигат по различни канали информация за това, че един или друг магистрат е бил убеждаван да даде своя глас в определена насока срещу кариерно израстване, спокойствие на работа или размяна на услуги", алармира Найденов.

Той не влезе в конкретика, но посочи, че на сайта на Министерството на правосъдието могат да се подават сигнали от магистрати. Тази седмица правната комисия реши, че парламентът ще избере своите 11 на 19 ноември. Най-много кандидати има "Прогресивна България", зад чиито номинации застава министърът.  

"Критериите за избор на членове на ВСС са разписани в закона и най-вече в правилата, по които те ще бъдат избирани. Искам да кажа на тези опозиционни сили, които отправят критики: изчакайте да видите концепциите, изчакайте да чуете кандидатите, задайте своите въпроси, тогава критикувайте. Критериите не са свързани с това колко един човек е бил гласовит, в каква неправителствена организация е участвал или как е изразявал мнението си за съдебната система", посочи министърът.

Той допълни, че би имал мнение за всички кандидати, но след като ги чуе и прочете концепцията им. "Мнението ще си го запазя за себе си", коментира министърът.

"Ако отречем правото на един магистрат на кариерно развитие само защото е бил избиран от орган, който е бил призван да го направи, значи ние влизаме в нещо, което е далеч от демокрацията", добави още той.

Найденов коментира и съмненията към кандидатите, издигнати от професионалната квота. "Кой твърди, че са свързани с тези лица, които споменахте? Какви са данните за тази свързаност и по какъв начин тази свързаност, ако е налице, влияе на техните професионални качества? Аз не казвам, че не виждам такава. Аз казвам, че е прекалено рано за задаване на този въпрос", заяви той.

  • За случая „Петрохан” правосъдният министър коментира, че отговорите тепърва предстоят

"Свидетели сме на изнесени данни за едно много тежко престъпление, в което са намесени както състави за педофилия, така и състави, свързани с убийство. Това е едно от големите престъпления на годината, но и може би на десетилетието. Редно е да си зададем въпроса - след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не се крият и други престъпления. Така че отговорите според мен тепърва предстоят", каза Найденов.

Относно пресконференцията, която беше дадена от прокуратурата и МВР, правосъдният министър заяви: "Нека да не отдаваме чак такова значение на формата, под която беше направено това, а да видим съдържанието. Дълго време и съвсем не без основание прокуратурата получаваше обвинения, че работи тайно и не дава информация за хода на досъдебните производства, които се водят при нея. Сега го направи. Може би не го направи по най-подходящия начин, но не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни".

"Експертизите съдържат лични данни на деца и на хората, които са участвали в това престъпление. Това, че е допуснато те да изтекат и някой да ги публикува без заличаване на личните данни, е въпрос, който трябва да зададете към тези, които са ги публикували. Не знам как се е случило това. Има институции, в чийто мандат влиза контролът върху изтичането на подобен вид лични данни и ако има нарушения, те следва да ги установят и да ги санкционират", добави Найденов.

Правосъдният министър призова да не се отмества фокуса върху това как е било направено. "Това производство по всяка вероятност ще приключи с прекратяване на досъдебното производство. Извършителят не е сред живите, няма срещу кого да се образува дело и то няма да влезе в съд. По какъв друг начин да се разкаже цялата история в цялата ѝ ужасност, без да се представи експертизата и данните от нея?", заяви Найденов.

"Доколкото беше споделено на брифинга на прокуратурата и МВР, води се досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала. Не бих се очудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация", посочи той.

"Мотив мога да коментирам само въз основа на официални данни. Предполагам, че, както са твърдели част от хората, които са превеждали пари, те са били за благотворителност. Дали зад нея се е криело нещо друго, нека да кажат органите на досъдебното производство", добави министърът.

"Фактите са, че на 28 август тази година прокуратурата обяви, че експертизата е готова и че ще даде брифинг в най-кратък срок. Това тя направи. Дали има някаква политическа цел, нямам представа. При всички положения тази политическа цел, ако я има, не е свързана с „Прогресивна България“, тъй като прокуратурата не работи за „Прогресивна България“. Дали работи за някой друг, нямам представа", каза Найденов.

"Не мисля, че следва да търсим връзка между факта, че прокуратурата е изнесла тези данни, и политическата обстановка. Все пак очевидно сме в предизборна обстановка - не само за ВСС, но най-вече за президент. Случиха се някои други неща, които също аз лично ги свързвам с тази обстановка", загатна министърът, визирайки, по думите му, "изкуствения скандал, който се разгоря около "едно конституционно право на президента за помилване".

  • Спорът около помилване, извършено от Илияна Йотова

"Не е работа на министъра на правосъдието да оценява как президентът изпълнява своите конституционни правомощия. На база на експертизата, която е предоставена от специално назначена медицинска комисия, става ясно, че поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. Изтърпяването на наказание може да причини болки и страдания, но няма за цел да убие лицето, което изтърпява това наказание. То има други цели и когато тези цели са далеч от постигане, тогава може да влезе в действие институтът на помилването", заяви Найденов.

"От тази гледна точка упражняването на едно правомощие спрямо затворник не е укоримо. Дали тези документи, които са предоставени и на база на които е взето това решение, отразяват действителната обстановка, е друг въпрос. Има престъпници, които изтърпяват своето наказание и след това вършат отново престъпление. Това се нарича рецидив. Не може един човек да бъде държан отговорен за друг човек и за действията му в бъдеще. Това е нещо, което се преценява на момента, на базата на някакви факти. Ако има проблем, който следва да се търси, е дали тези данни, които са изнесени в експертизата, отговарят на истината. Илияна Йотова абсолютно не е направила нищо незаконно", категоричен беше правосъдният министър.

"Ако експертизата отразява неверни факти, това би съставлявало основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са я разписали. Това ще бъде проверено", увери Найденов. "Ще подам цялата информация, която е в Министерството на правосъдието. Между другото, тя вече е в парламента, беше ми изискана и аз съм я предоставил. Ще я предоставя и на компетентните органи", добави той.

  • Ще прекроят ли управляващите отново Конституцията?

По отношение на "домовата книга" правосъдният министър коментира, че тя не е работещ вариант. "Действително ние ще възстановим правото на президента да има избор от по-широк кръг лица", заяви той.

"Вече работим по конституционни промени - тези и останалите, които са записани в управленската програма. До края на годината или началото на следващата ще сме готови с анализи и конкретни текстове, които ще предоставим за обсъждане", каза Найденов.

  • За Борислав Сарафов

"Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните длъжности, които заемаше, след като "Прогресивна България" спечели изборите. Мисля, че няма влияние към настоящия момент, дори и да се опитва да го направи", заяви Найденов.

"Съдебното решение не се коментира, то или се изпълнява, или се обжалва. Аз избрах втория път - ще го обжалвам", отбеляза правосъдният министър относно решението на ВАС да остави без разглеждане жалбата му срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Случаят Петрохан Николай Найденов Педофилия Убийство Разследване Прокуратура Финансиране Лични данни Министър на правосъдието Престъпление
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

„Напускаме този терен“: Борисов обяви рязка промяна в курса на ГЕРБ

Mечки нападнаха палатка с туристи край София

Mечки нападнаха палатка с туристи край София

Васил Терзиев за „Петрохан - Околчица“: Интересни са тези случайности

Васил Терзиев за „Петрохан - Околчица“: Интересни са тези случайности

Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
BYD показа два малки плъг-ин хибрида, цените са впечатляващи

BYD показа два малки плъг-ин хибрида, цените са впечатляващи

carmarket.bg
<p>Открили снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи</p>
Ексклузивно

Открили снимки на Ивайло Калушев и баща му с чисто голи младежи

Преди 6 часа
Жесток побой в Разград: 18-годишен младеж е в болница с мозъчна травма
Ексклузивно

Жесток побой в Разград: 18-годишен младеж е в болница с мозъчна травма

Преди 4 часа
Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием
Ексклузивно

Големите заблуди за смъртта, които трябва да разбием

Преди 9 минути
София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи
Ексклузивно

София Кузева-Чернева: Баща ми ме предупреждаваше, а два месеца по-късно това се случи

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Въздушна обиколка събра пилоти и млади любители на авиацията в Стара Загора

Въздушна обиколка събра пилоти и млади любители на авиацията в Стара Загора

България Преди 17 минути

Осмото издание на инициативата е посветено на 130 години от рождението на Цветан Лазаров и Асен Йорданов

Валяк прегази английски футболист по време на загрявка

Валяк прегази английски футболист по време на загрявка

Свят Преди 39 минути

За щастие Андрос Таунсенд се размина без сериозни травми и дори влезе в игра след инцидента

Инцидент с атракцион на „Октоберфест“: Посетители висяха с главите надолу

Инцидент с атракцион на „Октоберфест“: Посетители висяха с главите надолу

Свят Преди 1 час

Няколко души са получили замайване и проблеми с кръвообращението, но бързо са се върнали към празненствата

Куба възстанови електропреносната мрежа, токът обаче продължава да спира

Куба възстанови електропреносната мрежа, токът обаче продължава да спира

Свят Преди 2 часа

Прекъсванията продължават поради недостига на електроенергия

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

Любопитно Преди 3 часа

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA зрителите ще могат не само да се забавляват с любимото шоу, но и да помогнат на деца в нужда

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят условията

Свят Преди 3 часа

​Техеран настоява САЩ да изпълнят поетите ангажименти, докато парламентът призовава за едновременно водене на бойни действия и преговори

Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

Трима ранени при катастрофа между два автомобила край Враца

България Преди 3 часа

Двама от пострадалите са настанени в болница, движението по пътя вече е възстановено

150 граждани от ЕС обсъдиха в Брюксел как да бъде укрепена демокрацията в Европа

150 граждани от ЕС обсъдиха в Брюксел как да бъде укрепена демокрацията в Европа

Свят Преди 4 часа

Четирима българи участват в първия Европейски граждански панел, посветен на демократичната устойчивост

<p>Русия съобщи за мащабна украинска атака в последния ден от парламентарните избори</p>

Атака с дронове срещу Москва: Поразен е нефтопреработвателен завод, има и жертви

Свят Преди 5 часа

Русия съобщава за мащабна украинска атака в последния ден от парламентарните избори

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Израелски удари в Газа: Четирима загинали, сред тях 10-годишно момиче

Свят Преди 5 часа

Сред жертвите е и синът на директора на здравното министерство в Газа

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

САЩ удариха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, четирима са загинали

Свят Преди 5 часа

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

Скок в цените на едро: Ето кои храни поскъпнаха най-много тази седмица

България Преди 5 часа

Държавната комисия по стокови борси и тържища отчита по-високи цени при основни плодове и зеленчуци, но има и стоки, които поевтиняват

<p>Ескалацията в Близкия изток разтревожи Доналд Тръмп</p>

Тръмп прекъсна престоя си в „Кемп Дейвид“ заради ескалацията в Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Американският президент се връща във Вашингтон на фона на засилващите се военни действия в региона

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Мишел Бачелет се оттегли от надпреварата за генерален секретар на ООН

Свят Преди 6 часа

Бившата президентка на Чили беше на предпоследно място при последното неофициално гласуване на Съвета за сигурност

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Хутите поеха отговорност за нападението в Рияд

Свят Преди 6 часа

Йеменските бунтовници заявиха, че са атакували „чувствителни обекти“

Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

Майка и две малки деца загинаха при руски удар край Киев

Свят Преди 6 часа

При атаката във Фастовски район са повредени частни домове и автомобил

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Храни срещу високото кръвно: 4 продукта, които кардиолозите включват в менюто си

Edna.bg

Между вчера и днес: Историята на София Кузева - Чернева

Edna.bg

Без промяна в цената на горивата в последното денонощие

Nova.bg

18-годишен е с мозъчна травма и кръвоизлив след побой в Разград

Nova.bg