„Такса поддръжка“: Колко всъщност ни струва животът в нов затворен комплекс?

К огато човек търси жилище, обикновено започва от едно число - цената.

200 000 евро. 250 000 евро. 300 000 евро.

После идват кредитът, нотариалните разходи, брокерската комисиона, ремонтът, кухнята, мебелите.

И чак след това започва да се вижда една друга цена, тази за поддръжката.

Такса поддръжка. Фонд „Ремонт и обновяване“. Охрана. Почистване. Озеленяване. Асансьори. Осветление. Снегопочистване. Видеонаблюдение.

А ако не живеем в нов комплекс, сметката изглежда различно, ниска месечна такса, но периодични ремонти, извънредни събирания на такси и нещо, което рядко влиза в калкулациите: времето и нервите на самите собственици.

Историята на един 61-годишен читател на Vesti.bg показва разликата.

Той е живял около две десетилетия в тухлен апартамент в „Младост 1“ в София. Преди около пет години се премества в нов жилищен комплекс в столичния квартал „Изток“.

Днес плаща 90 евро месечно за поддръжка на общите части и още 10 евро за Фонд „Ремонт и обновяване“.

И въпреки че тази сума е осезаем разход, той казва, че ако отново трябва да избира жилище, лично би търсил нов комплекс.

Не защото е по-евтино.

А защото според него му дава нещо друго, по-предвидима среда и начин на живот.

Но преди да стигне дотам, той е живял по различен начин.

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2003 г.: 50 000 лева за апартамент в „Младост 1“

През 2003 г. той купува апартамент в „Младост 1“. Сградата е тухлена и е построена около 2000 г. Цената е приблизително 50 000 лева.

Към нея се добавят разходите по сделката и брокерска комисиона, която по негов спомен е около 2-3%. Жилището е за четиричленно семейство.

И тогава идва първата голяма разлика с днешния му дом.

Поддръжката на общите части струва около 10 лева на месец за цялото семейство. Около 2-3 лева на човек.

Парите се събират от човек от входа, избран от живеещите. Той не е професионален домоуправител и не получава заплата за това.

Моделът е прост:

съседите събират пари, когато трябва; съседите организират ремонтите; съседите намират фирма; съседите следят кой е платил.

На пръв поглед почти безплатно.

Но само на пръв поглед.

МАЛКА МЕСЕЧНА ТАКСА ≠ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА

В стария блок на интервюирания месечната такса е ниска, но разходите идват при необходимост:

ремонт на щрангове; проблеми с покрива; асансьор; абонатна станция; боядисване; различни подобрения около сградата.

Разликата е, че плащането не е равномерно всеки месец. То идва на порции.

Когато се счупи щрангът, някой трябва да събере парите

Около 2010 г. в блока се налага подмяна на вертикалните щрангове за студената вода.

Ремонтът струва около 2500 лева.

Няма голям месечен ремонтен фонд, от който просто да се извадят парите.

Първо трябва да се намери фирма. Да се вземе оферта. След това сумата да се раздели между апартаментите. И да започне събирането. Не всички съседи искат да плащат. Не всички плащат навреме. Някои отказват и други покриват недостига.

61-годишният мъж е участвал в събирането на парите и е обикалял по домовете с разписки.

Това е другата, невидима цена на живота в стар блок.

Не е записана в месечната такса, но някой я плаща с времето си.

Същото се случва и при други проблеми.

Покривът има нужда от ремонт.

Появява се проблем с абонатната станция, например с клапани или електроника.

Трябва да се боядиса.

Да се поправи нещо около сградата.

Живеещите дори сами правят подобрения по околното пространство, градини, огради, навеси.

Част от парите се събират от съседите.

Другата част е доброволен труд.

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От 10 лева на месец до 100 евро

Към края на почти 20-годишния му престой в стария апартамент месечната такса вече е около 8 -10 лева на човек, по негов спомен.

Около 2017 г. той купува жилище „на зелено“.

Сградата е завършена около 2020 г.

Апартаментът заедно с гаража в столичния квартал „Изток“ струва 170 000 евро.

Този път обаче покупката е различна.

Жилището е част от комплекс с професионална поддръжка.

Има външна управляваща компания. Има почистване. Озеленяване. Осветление. Снегопочистване. Видеонаблюдение. Охрана.

Само че при покупката той все още не знае точно колко ще струва всичко това всеки месец.

Таксата е определена по-късно, когато комплексът вече е достатъчно запълнен, според него около 70-80% от жилищата са били обитавани.

Сумата се изчислява на квадратен метър.

Днес за неговите около 110 кв. м сметката е:

90 евро - такса поддръжка

10 евро - ремонтен фонд

Общо: 100 евро месечно.

Това са 1200 евро годишно.

Ако сумата остане непроменена, за пет години това би означавало 6000 евро.

100 ЕВРО НА МЕСЕЦ – КАКВО СТОИ ЗАД ЧИСЛОТО?

Какво получава срещу тези 90 евро?

В новия дом списъкът е дълъг.

Почистване. Озеленяване. Поддръжка. Осветление. Снегопочистване. Видеонаблюдение. Охрана.

В стария блок част от тези дейности просто не са съществували.

Други са били организирани от самите жители.

Тук вече има професионална фирма и постоянна месечна сметка.

Първоначално охраната е била 24 часа в денонощието.

След две-три години обаче собствениците започват да обсъждат дали тази услуга си струва цената.

В крайна сметка режимът е променен.

Днес охраната е приблизително от 07:00 до 19:00 часа.

Разходът намалява.

Това е важен детайл, защото показва, че таксата за поддръжка не е задължително вечна и непроменлива.

Тя зависи от решенията на собствениците, от цените на услугите, инфлацията и начина, по който се управлява комплексът.

„Плащам за неща, които не използвам“

Точно тук започва по-интересната част.

Не всеки собственик оценява една услуга по един и същи начин.

Интервюираният например поставя под въпрос ефективността на част от охраната.

По негово лично впечатление служителите прекарват значително време в охранителното помещение, приемат пратки от куриери, но очакваното от живеещите обхождане на етажите и активно следене на реда почти не се случва.

Това е неговото впечатление и не може да се приема като оценка за всички комплекси.

Но то поставя важен потребителски въпрос:

Когато плащаме 90 евро месечно, знаем ли точно за какво?

Защото „охрана“ може да означава различни неща.

Охрана 24 часа. Охрана 12 часа. СОТ. Камери. Контрол на достъпа. Портиер.

Всички те струват различно.

Преди покупка на ново жилище проверете:

Има ли физическа охрана?

Колко часа на ден? Колко служители? Има ли СОТ? Има ли камери? Кой следи камерите? Има ли патрули? Какво влиза в месечната такса? Има ли допълнителни плащания?

„Охрана“ в рекламата на комплекса не е достатъчно конкретно описание на услугата.

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Камерите също струват пари

Видеонаблюдението е друг показателен пример.

То не е изцяло част от първоначалната услуга.

Живеещите вземат решение да инсталират камери и монитори и събират допълнителни средства.

Това означава, че дори когато комплексът има фиксирана такса за поддръжка, могат да се появят нови разходи.

Общото събрание може да реши да се направи подобрение. Може да се появи извънреден ремонт. Може да се промени охраната. Може да се добави услуга.

Именно затова „такса поддръжка“ не трябва да се приема като таван на всички бъдещи разходи.

Най-важният въпрос: кой плаща, когато сградата остарее?

Това е може би най-съществената разлика между двата тима сгради.

В стария блок таксите са малки, но рискът е по-непредвидим.

Никой не знае кога ще се наложи следващият голям ремонт.

При новата сграда плащането е постоянно.

Фонд „Ремонт и обновяване“ е 10 евро месечно. Така се създава резерв. Но това не означава, че големите ремонти изчезват.

Те просто са по-далеч във времето.

Самият собственик вече забелязва отделни повредени или паднали елементи по фасадата и очаква, че някога ще се наложи по-сериозен ремонт.

Новото строителство не е безсмъртно.

И след 10, 15 или 20 години въпросът за фасадата, покрива, асансьорите и инсталациите ще стои отново.

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ПАЗАРЪТ В МОМЕНТА: Колко струва тристаен в „Младост 1“?

Проверка на Vesti.bg на актуалните оферти в Imot.bg показва колко голяма е разликата между отделните жилища.

Към 21 септември 2026 г. страницата на Imot.bg за тристайни апартаменти в „Младост 1“ показва:

Показател Оферти в Imot.bg Средна цена на имот 293 530 евро Медианна цена 294 999 евро Средна цена на кв. м 2880 евро Медианна цена на кв. м 2792 евро

Това са офертни цени, а не доказателство за цените, на които реално са сключени сделките.

А при конкретните обяви разликите са още по-ясни.

Панел

85 кв. м – 175 000 евро, или 2059 евро/кв. м. Жилището е за ремонт. 79 кв. м – 203 900 евро, или 2581 евро/кв. м. Жилището е панелно, с подменени дограма и щрангове. 77 кв. м – 235 000 евро, или 3052 евро/кв. м.

По-старо тухлено строителство

82 кв. м – 230 000 евро, или 2805 евро/кв. м. Сградата е тухлена, въведена в експлоатация през 1997 г. 90 кв. м – 315 000 евро, или 3500 евро/кв. м.

Ново строителство

120 кв. м – 489 990 евро, или 4083 евро/кв. м. Жилището е в сграда, въведена в експлоатация през 2024 г.

Тези цифри показват защо едно просто сравнение „старо срещу ново“ не е достатъчно.

В рамките на един и същи квартал можем да имаме апартамент за 175 000 евро и друг за близо половин милион.

Причините са различни - площ, година на строителство, състояние, етаж, локация, ремонт, качество и екстри.

80 КВ. МЕТРА НЕ ОЗНАЧАВАТ ЕДНА ЦЕНА

В актуалните оферти за „Младост 1“ могат да се видят значителни разлики:

85 кв. м панел: 175 000 евро 79 кв. м панел: 203 900 евро 82 кв. м тухла: 230 000 евро 90 кв. м тухла: 315 000 евро 120 кв. м ново строителство: 489 990 евро

Гаражът може да промени цялата сметка

В случая на интервюирания гаражът е включен в цената от 170 000 евро.

Това също е важно, защото паркирането често се превръща в отделна сметка.

В една актуална оферта за ново строителство в „Младост 1“ например апартаментът е обявен за 489 990 евро, а гаражът се предлага отделно.

Затова две жилища с еднаква цена на квадратен метър могат да имат много различна крайна цена за купувача.

При сравнение трябва да гледаме:

апартамент + гараж/паркомясто + сделка + ремонт + обзавеждане + поддръжка + ремонтен фонд.

Едва тогава започва да се вижда реалната цена.

„Без такса поддръжка“ не означава „без разходи“

Това е един от най-лесните капани при сравнение между старо и ново жилище.

Старият блок може да няма 90 евро месечна такса, но ако покривът протече, трябва да се плати.

Ако асансьорът се повреди - също.

Ако щрангът е за смяна - също.

И някой трябва да организира всичко.

Така че истинското сравнение не е:

10 лева срещу 100 евро.

По-точно е:

ниска постоянна такса + непредвидими разходи + собствен труд

срещу

по-висока постоянна такса + по-предвидими разходи + възможни извънредни плащания.

Какво се случва след втората година?

Новата сграда има едно очевидно предимство в началото.

Всичко е ново, но след втората година започва експлоатацията.

Таксата вече не е обещание, а реална месечна сметка.

И точно тогава купувачът разбира разликата между цената на самия имот и цената на живота в сградата.

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„Такса поддръжка“ всъщност е цена за начин на живот

61-годишният читател на Vesti.bg не отрича тази цена.

Той лично предпочита новия модел.

След около пет години в новия комплекс казва, че ако трябва отново да избира, би търсил ново жилище от този тип.

Причината не е само сградата. Това е начинът на живот. Поддържани общи части. Озеленяване. Почистване. Контрол на достъпа. Видеонаблюдение. По-предвидими разходи. Близост до частна детска градина, плюс за семейства с деца.

Но той вижда и недостатъците.

В някои комплекси има басейни, фитнеси и други екстри, които могат да увеличат таксите или да се плащат отделно.

Затова неговият личен избор не означава универсална препоръка.

По-скоро показва нещо много по-практично: преди да купим, трябва да знаем за какво плащаме.

Когато съседите спорят, сметката също се променя

Животът в комплекс означава и живот в общност.

Един собственик иска 24-часова охрана.

Друг не вижда смисъл.

Един иска още озеленяване.

Друг предпочита по-ниска такса.

Един смята, че децата трябва да могат да играят във фоайето през зимата.

Друг вижда в това проблем.

В комплекса на интервюирания също има подобни спорове.

Няма специално планирана детска площадка, а той смята, че това би било полезно.

Тези спорове изглеждат дребни, но показват нещо съществено.

При затворения комплекс купувачът не купува само апартамент. Купува и правила за общ живот.

И плаща за решенията, които общността взема.

10 ВЪПРОСА, КОИТО ДА СИ ЗАДАДЕМ ПРЕДИ ПОКУПКА НА НОВО ЖИЛИЩЕ

Колко е таксата за поддръжка на квадратен метър? Какво точно влиза в нея? Има ли отделен ремонтен фонд и колко е той? Какви допълнителни такси могат да се появят? Имало ли е извънредни събирания на пари през последните години? Какви големи ремонти се очакват? Кой управлява комплекса и за какъв срок е договорът му? Как се контролира управляващата компания? Какъв е размерът на неплатените такси? Как се вземат решенията за увеличаване на таксите и за нови услуги?

Има и една цена, която не се вижда в договора - времето

Историята на стария блок показва нещо, което трудно се записва в евро.

Времето.

Някой трябва да намери фирма. Някой да поиска оферта. Някой да събере парите. Някой да обиколи апартаментите. Някой да разговаря с неплатилите. Някой да организира ремонта.

В апартамент стария му дом това са били самите живущи.

Те са спестявали пари, защото са вършили част от работата сами.

Но тази работа не е безплатна.

Платена е с време, нерви и понякога с отношения със съседите.

В новия комплекс тази работа в голяма степен е прехвърлена на професионална управляваща компания.

И точно за това се плаща.

Историята на този 61-годишен собственик не доказва, че новият комплекс е по-добър от стария блок.

Нито обратното.

Тя показва нещо по-важно.

Двата модела просто разпределят разходите по различен начин.

61-годишният читател на Vesti.bg вече е направил своя избор, но неговата история показва и друго: няма евтино жилище, ако не знаем каква е цената на живота в него.

И затова следващия път, когато видим апартамент за 250 000 евро, може би трябва да зададем още един въпрос.

Не: „Колко струва?“, а: „Колко ще ми струва да живея там?“