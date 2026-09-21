Питбул нападна 12-годишно момче в Казанлък, полицията задържа стопанина

М ъж на 35 години е задържан за срок до 24 часа, след като куче, за което той е отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 01:00 часа на 21 септември. По данни на полицията мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето – порода питбул, което е излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Животното е захапало момчето в областта на дясното бедро.

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

Детето е откарано със собствен транспорт до Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък, където е прегледано и освободено. Няма опасност за живота му.

По случая в Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство по чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс за неполагане на достатъчно грижи за гръбначно животно. По случая работи полицейски екип на местното Районно управление.

В края на миналия месец мъж на 82 години почина, след като беше ухапан от кучето си в Стара Загора, а в средата на август полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево.