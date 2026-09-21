България

Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев се регистрираха едновременно в ЦИК

И двете кандидатпрезидентски двойки са избрали 21 септември за подаване на документите си за вота на 25 октомври.

Обновена преди 2 часа / 21 септември 2026, 08:13
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  • Илияна Йотова и Андрей Гюров внесоха кандидатурите си едновременно - двата инициативни комитета подадоха документите в ЦИК в понеделник точно в 11:00 ч. за президентските избори на 25 октомври.
  • Гюров и Георги Кандев са кандидатите за президент и вицепрезидент, издигнати от единия комитет, като Гюров заяви, че очаква кампания, насочена към гражданите, и че целта му е победа.
  • Комитетът зад Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа, докато регистрацията на кандидатурите продължава до 22 септември; „Възраждане“ планира да обяви своята двойка именно в последния ден.

Учредяват инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров внесоха документите и подписите си в Централната избирателна комисия (ЦИК) в абсолютно един и същи ден и час.

Двете основни кандидатпрезидентски двойки – тези, издигнати от инициативните комитети около Илияна Йотова и Андрей Гюров (заедно с техните кандидати за вицепрезидент и съорганизатори) – избраха понеделник, точно в 11:00 часа, за да подадат официално документацията си.

Колко ще са кандидатите за президентския вот: Става явно следващата седмица

Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха в Централната избирателна комисия (ЦИК) документите за регистрацията им като кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 25 октомври.

Документите и подписката с 6000 подписа внесоха съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков, адв. Васил Стефанов, член на Инициативния комитет, заедно с кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи и разговори с тях“, каза Андрей Гюров. „Нашите приоритети са да им осигурим силен глас и независим президент, на когото да разчитат“, добави той.

„Българските граждани в момента имат силата и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Ежедневно разговаряме с тях“, посочи Гюров.

„Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. Тя няма да бъде за нас, а за българските граждани“, заяви Гюров. „Заявката ни е да пренесем тази близост, откритост и почтеност от предизборната кампания към мандата“, подчерта той.

Току-що инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България, каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като съпредседатели на Инициативния комитет (ИК), издигащ кандидатурите им за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесоха списъка с подписи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

За изборите на 25 октомври над девет хиляди подписа внесоха съпредседателите на ИК Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Крум Зарков, заедно с Вълчев.

Илияна Йотова не е тук, защото в момента пътува за Ню Йорк, където ще говори пред Общото събрание на ООН – мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир, каза Вълчев.

Той отправи послание към всички кандидати по повод Денят на независимостта. „Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста на независимостта, че българският народ и държавният му глава не могат освен да имат еднакви мисли и едно желание“, каза Вълчев.

На въпрос за приоритетите, които ще заложат в тази кампания, той допълни още три неща, посочени в манифеста – българският народ е винаги миролюбив, българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и че българският народ копнее за културен и икономически напредък.

Срокът изтече: Ето кой се регистрира за президентските избори (ОБЗОР)

Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември.

 Въпреки че основните фигури вече стартират своите заявки за вота, насрочен за 25 октомври, пълният списък с участници все още не е напълно формулиран.

Партия „Възраждане“ планира да обяви своята кандидат-президентска двойка на самия краен срок – 22 септември – във Велико Търново навръх Деня на независимостта.

Източник: БГНЕС    
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