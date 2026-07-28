Василев и Денков връчиха на президента Йотова петиция за вето на Бюджет 2026

Л идерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група на партията акад. Николай Денков връчиха на президента Илияна Йотова петиция, с искане да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Василев и Денков бяха посрещнати на „Дондуков“ 2 от секретаря по правни въпроси на президента – Евелина Стоева-Димитрова.

ПП връчва петиция за вето върху Бюджет 2026 на президента Илияна Йотова

В подкрепа на искането за президентско вето са се подписали над 32 000 български граждани, съобщиха по-рано от „Продължаваме промяната“.

„Ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията“, заяви Йотова в петък, след като обяви, че е подписала бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Припомняме, че на 24 юли парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2026 г., с който се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро и се дава възможност за поемане на нов дълг до 10,1 млрд. евро.