Бойко Рашков поиска отговори от премиера Румен Радев и ДАНС за Олег Невзоров

О лег Неврозов намира ли се в България в момента? Задаваме си въпроси дали вчера в късните следобедни часове или надвечер не е напуснал страната през някой от северните гранични контролни пунктове в България и в момента дали се намира в България или все още не се е завърнал в страната? Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на „Продължаваме промяната" (ПП) Бойко Рашков.

Рашков поясни, че има информация в тази посока, която до момента е непотвърдена.

„Във връзка с изгонването на Олег Невзоров е провеждано съвещание в централата на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС), на което е присъствал един високопоставен служител на ДАНС, който на практика е внесъл предложението аргументирано, мотивирано и т.н. Неясно защо, макар че има известни отговори и в тази насока, само след няколко дни, след произнасянето на тази заповед от председателя на ДАНС, е издадена друга, с която първата се отменя", отбеляза той.

Според него длъжностните лица, които сега ръководят ДАНС, както и премиерът Румен Радев следва да отговорят на въпроса какви са били данните и фактите, за да се издаде заповед за изгонване на Олег Невзоров от страната, тъй като това може да стане само ако е имало информация и данни, че националната сигурност на България е била застрашена.

„В противен случай тази заповед не би следвало да се издаде, би била незаконна. И, второ, какви мотиви, каква информация е постъпила няколко дни по-късно, т.е. все едно вече няма опасност за националната сигурност от действията, поведението на Невзоров, за да се отмени тази първа заповед", допълни Рашков.

По думите му по тези въпроси дължи отговор сегашният премиер на България Румен Радев, който има достъп до тази информация, ръководи пряко по силата на закона ДАНС, може лесно да получи тази информация от Станчо Станев и да я публикува в пространството.

„Ние иначе няма как да разберем тази информация, след като и докладът, който е изпратен от ДАНС и е получен от бившия председател на парламента г-жа Киселова също за нас е недостъпен. Ние не знаем какво съдържа", каза още депутатът от ПП.

Рашков обясни, че по първоначалната информация, която има, в момента няма изповядани сделки. „Липсват такива в публичния регистър. Тъй като се говори, че там има някои сгради, които са населени, в които има лица, които обитават, живеят и т.н. До момента официално такива документи ние не откриваме, което поставя още веднъж въпроса за законността на построените сгради", заяви той и посочи, че ако документацията е в пълна изрядност и отговаря на съответните изисквания, не би следвало да има пречка, ако някой български гражданин иска да купи жилище там, да отиде да изповяда сделката, да получи съответния нотариален акт, който да се впише в Агенцията по вписванията и това лесно да може да бъде установено.

Кой е Олег Невзоров и защо името му се оказа в центъра на скандала

Името на Олег Невзоров през последните дни се появява все по-често в публичното пространство покрай разследването за т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна.

По информация на институциите и медийни публикации Невзоров е украински бизнесмен, свързван с „Корпорация КУБ“ – група от фирми, които според разследващите стоят зад мащабното строителство на десетки постройки без необходимите разрешителни край морската столица.

Случаят придоби още по-голяма публичност, след като името му беше замесено и в политическия скандал около делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Появиха се твърдения, че Невзоров може да е защитен или „таен“ свидетел по разследването, макар самият той категорично да отрича подобна информация.

Според публикации на разследващи медии, през 2025 г. срещу Невзоров и негов съдружник е била издадена забрана за влизане в България от ДАНС за срок от 10 години заради данни, свързани с пране на пари и потенциален риск за националната сигурност. По-късно обаче заповедта е била отменена, което предизвика въпроси както сред политици, така и в обществото.

Паралелно с това продължава и разследването около строителството край Варна. Според официалните данни в района на „Баба Алино“ са установени над 100 постройки без строителни разрешения, както и изградена инфраструктура без необходимите документи.

Прокуратурата и МВР вече водят няколко досъдебни производства, включително за евентуално бездействие на длъжностни лица, използване на неистински документи и незаконна сеч в района.