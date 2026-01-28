България

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени

28 януари 2026, 17:50
С офийският градски съд върна делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних на прокуратурата за отстраняване на несъответствия.

Внесоха обвинителен акт срещу Иван Портних за замърсяването на Варненското езеро

Портних е обвинен, заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. В обвинението се посочва, че са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от Община Варна (бенефициент).

Съдът рестартира делото за Варненското езеро

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.

Източник: БТА, Марин Колев    
Иван Портних Съдебен процес
