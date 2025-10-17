България

Делото за смъртта на Сияна: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Николай Попов призова за подкрепа

17 октомври 2025, 07:17
П риключи поредното заседание по делото „Сияна” в Окръжния съд в Плевен. Бащата на загиналото дете - Николай Попов, изрази съмнения, че има конфликт на интереси – близко приятелство между защитника на обвиняемия шофьор и експерта, изготвил техническата експертиза на пътното транспортно произшествие, предава NOVA.

Разпитани бяха пътните полицаи, отзовали се първи на мястото на катастрофата - пътя между Телиш и Радомирци, както и собственикът на фирмата, на която е камиона.

Пред сградата на Съдебната палата в Плевен се проведе пореден протест, а делото беше отложено за 25 ноември. Предстоят още разпити на свидетели и вещи лица.

Бащата на Сияна — Николай Попов, който отправи остри обвинения към експертите и защитата на подсъдимия шофьор в ефира на „Твоят ден“.

„Натъкнах се на скандални подробности относно връзките между адвоката на обвиняемия — Явор Нотев — и вещото лице професор Станимир Карапетков. Двамата са колеги, преподават заедно в една катедра и дори имат общ фен клуб на ЦСКА в Техническия университет. Това не може да е случайност“, заяви Попов.

Потърсен за коментар, адвокат Явор Нотев отрече да има лични отношения с вещото лице. „Обидно е да отговарям на такива въпроси. Аз имам отношения с много магистрати, с много експерти, с много колеги. Това ми е работата“, заяви Нотев.

Той изрази сериозни съмнения в безпристрастността на експертизата, която трябваше да бъде разгледана в днешното заседание.

„Съмненията ми са, че експертът е в тесни връзки с адвоката на обвиняемия. Експертизите решават тези дела. А когато експертът и защитникът си пият кафето заедно, това вече е престъпление срещу истината“, категоричен бе той.

Според Николай Попов, съдебният експеримент е извършен с празен камион, вместо с реалното натоварване от момента на катастрофата, което напълно изкривява резултатите.

„Мога да докажа, че експертизата е манипулирана. Следственият експеримент е направен с празен камион, защото товарът изчезна за 24 часа. На базата на това правят цялата експертиза. Това е безобразие!“, каза той.

Бащата е решен да не спира битката си за справедливост: „Аз съм твърдо решен всички тия безобразия да ги спра. Хиляди хора ме подкрепят. Това са дела за убити хора. Не може за убито дете вещото лице и адвокатът на подсъдимия да са първи приятели и колеги. Това е подигравка със съдебната система“.

Попов сподели и подробности за пътния инцидент, твърдейки, че шофьорът не е оказал никаква помощ след сблъсъка: „Може да дойдете да чуете как е убито детето ми. Водачът не е слязъл да помогне. Над 15 свидетели потвърдиха, че е стоял в камиона, докато бабата на Сияна е викала за помощ. Той е говорил с шефа си по телефона, вместо да слезе“.

Бащата намекна и за по-дълбоки зависимости и интереси около делото: „Имам данни от журналистически разследвания, че камионът е бил натоварен с нерегламентиран товар, а собственикът на транспортната фирма е свързан с убитите български шофьори в Ирак преди години. Ако не бяхте вие, медиите, това дело щеше да бъде потулено, а смъртта на Сияна щеше да остане два реда в черната хроника“.

Попов постави под въпрос и източниците на финансиране на защитата на подсъдимия: „Явор Нотев, като адвокат, струва поне 50 хиляди лева. Не знам как един шофьор да си позволи такъв защитник. Това говори за сериозни интереси зад гърба му“.

Днешното заседание е застрашено от провал, тъй като част от свидетелите не са се явили. Очаква се да бъдат разпитани експертите по съдебно-медицинската експертиза на следващото заседание.

„Няма пречки делото да се реши. Просто трябва да се назначи нова експертиза. Аз няма да се откажа, докато истината не излезе наяве“, завърши бащата на Сияна.

Източник: NOVA    
