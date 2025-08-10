Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

Б ащата на Сияна Николай Попов ще дари на деца в неравностойно положение цялото обезщетение от 1,2 милиона лева, което семейството ще получи от застраховката на шофьора, отнел живота на дъщеричката му. Това обяви той в личния си профил във Facebook.

„Аз и семейството ми ще трябва да получим около 1.2 млн. лева обезщетение от застраховката на водача, който отне живота на Сияна. Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни”, написа Попов.

И добави: "Сияна загина, докато помагаше на друг човек. Аз ще продължа нейното дело. Вярвам, че ако има друг живот, тя ще бъде щастлива, знаейки, че и след смъртта си помага".

Попов апелира застрахователната компания да изплати дължимата сума, тъй като към момента тя все още не е предоставена.

„Чакаме доста време. Това ще бъде знак на съпричастност и отговорност. Ако това се случи, публично ще обявя как средствата са изразходвани, като представя всички банкови документи”, посочва той.

Малката Сияна загина при тежка катастрофа на 31 март на пътя Бяла – Благоевград. Инцидентът стана между камион и лек автомобил.