Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Т рето съдебно заседание по делото "Сияна" е насрочено за петък (19 септември). Очаква се и протест през Съдебната палата в Плевен.

До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце.

Голям протест в Плевен след смъртта на Сияна

Смъртта ѝ предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Вече започна и ремонт по пътя Плевен - София в района на инцидента.

Съдът призова осем свидетели по делото за Сияна

Предходно заседание по делото беше отложено на 30 юли. Като причината за това бе посочена необходимостта от събиране на допълнителни доказателства.

Очакваното заседание на 19 септември представлява ключов момент в развитието на делото, тъй като обществото продължава да настоява за прозрачност и правосъдие.