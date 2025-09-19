България

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце

19 септември 2025, 06:53
Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес
Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект
Пожар пламна в София

Пожар пламна в София
На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС
Предлагат децата да подават сигнали за насилие

Предлагат децата да подават сигнали за насилие
Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.
И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

Т рето съдебно заседание по делото "Сияна" е насрочено за петък (19 септември). Очаква се и протест през Съдебната палата в Плевен.

До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце. 

Голям протест в Плевен след смъртта на Сияна

Смъртта ѝ предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Вече започна и ремонт по пътя Плевен - София в района на инцидента. 

Съдът призова осем свидетели по делото за Сияна

Предходно заседание по делото беше отложено на 30 юли. Като причината за това бе посочена необходимостта от събиране на допълнителни доказателства.

Очакваното заседание на 19 септември представлява ключов момент в развитието на делото, тъй като обществото продължава да настоява за прозрачност и правосъдие.

сияна дело плевен протест
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Звезда от „Приятели“ продава апартамента си в Манхатън за 1 млн. долара

Любопитно Преди 37 минути

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Intel

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Технологии Преди 1 час

Сделката може да спаси Intel от крах

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

България Преди 9 часа

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

Ливан призовава международната общност на помощ

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

България Преди 11 часа

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Свят Преди 12 часа

Според Тръмп за Украйна ще бъде намерено решение

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 12 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Свят Преди 13 часа

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Свят Преди 13 часа

Зеленски: От началото на операцията са възвърнати 160 квадратни километра и седем населени места

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 14 часа

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 14 часа

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 14 часа

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Свят Преди 14 часа

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

България Преди 15 часа

Дискотеката е била организирана в двора на училището

<p>Възходът и падението на Джими Кимъл</p>

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Любопитно Преди 15 часа

Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на Чарли Кърк

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 15 часа

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 септември, петък

Edna.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Витор Перейра преподписа с Уулвърхемптън въпреки последното място в Премиър лий

Gong.bg

Байерн Мюнхен загуби Йосиш Станишич поне за две седмици

Gong.bg

Есента идва със слънце и летни температури

Nova.bg

Дрон-дилемата пред САЩ: Защо най-модерната армия в света наваксва на съвременното бойно поле

Nova.bg