България

Отложиха делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

На следващото заседание ще бъдат разпитани свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата

19 септември 2025, 19:51

Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците

Петър Петров,

Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента

Д елото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, ще продължи на 17 октомври в Окръжния съд в Плевен, съобщиха от съда след края на днешното заседание.

В съдебното заседание, което е трето поред, са разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели. Подсъдимият не е давал обяснения до този момент. От страна на прокуратурата и от частните обвинители са направени искания за изискване на справки и събиране на още писмени доказателства, които съдът е уважил. 

На следващото заседание ще бъдат разпитани нови двама свидетели, които са призовани по искане на прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се днес свидетел. За тогава са призовани и част от вещите лица, допълниха от пресцентъра на Окръжен съд.

Преди началото на заседанието пред Съдебната палата в Плевен се състоя протест под наслов „Справедливост за Сияна“. Участниците в него блокираха за кратко кръстовището между сградите на Съда и Общината.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бе дядото на детето.

На 4 септември започна ремонт на пътния участък, където стана катастрофата. Той ще бъде преасфалтиран изцяло, което включва широкоплощно изкърпване с премахване на горния слой и част от основния пласт, след което ще бъде възстановен с т. нар. плътна асфалтова смес тип Б-1, за да се подобри сцеплението и съответно характеристиките на участъка. 

Източник: БТА, Елина Кюркчиева    
Катастрофа Сияна Попова Съдебно дело Плевен Пътен инцидент Протест Справедливост за Сияна Окръжен съд Плевен Свидетелски показания Подсъдим Пътен
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
