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Вицепремиерът Пеканов: Бюджет 2027 вероятно ще бъде представен следващата седмица

Доходите, пенсиите и заплатите на учителите и лекарите остават защитени в новия бюджет

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 13:19
Вицепремиерът Пеканов: Бюджет 2027 вероятно ще бъде представен следващата седмица
Източник: БТА

Проектът на Закон за държавния бюджет за 2027 г. вероятно ще бъде представен през следващата седмица – ако правителството приключи разговорите с Европейската комисия (ЕК) за неговите параметри. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред журналисти след участието си във форума „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“ в столичния хотел „София Балкан Палас“.

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По думите на Пеканов Министерството на финансите води разговори с ЕК за параметрите на бюджета, като в следващите дни се очаква той да бъде представен.

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Вицепремиерът уточни, че изискванията на Комисията не се отнасят само до размера на дефицита, а и до темпа, с който нарастват разходите през следващата година. Затова освен вече предприетите оптимизации в отделни министерства се предвиждат и други, които да влязат в сила през 2027 г., за да се намалят разходите.

Оптимизации всяка година, но доходите остават защитени

Пеканов посочи, че според настоящите правила на ЕК страните в процедура по прекомерен дефицит трябва всяка година да демонстрират усилия за оптимизация на разходите.

В същото време управляващите работят да защитят социалната програма на правителството, която засяга доходите, пенсиите и заплатите на учителите и лекарите, каза вицепремиерът.

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Излизането от свръхдефицита отнема две-три години

Според Пеканов страните в процедура по свръхдефицит излизат от нея за две-три години. При заварен дефицит от над 5% няма държава, която веднага да го свали под 3% от брутния вътрешен продукт, добави той.

Редактор: Маргарита Костадинова
Държавен бюджет 2027 Атанас Пеканов Европейска комисия Дефицит Разходи Оптимизация на разходите Социална политика Доходи Процедура по прекомерен дефицит Министерство на финансите
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