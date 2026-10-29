Вицепремиерът Пеканов: Бюджет 2027 вероятно ще бъде представен следващата седмица

Проектът на Закон за държавния бюджет за 2027 г. вероятно ще бъде представен през следващата седмица – ако правителството приключи разговорите с Европейската комисия (ЕК) за неговите параметри. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред журналисти след участието си във форума „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“ в столичния хотел „София Балкан Палас“.

Брюксел гледа и разходите, не само дефицита

По думите на Пеканов Министерството на финансите води разговори с ЕК за параметрите на бюджета, като в следващите дни се очаква той да бъде представен.

Обрат, Радев заяви, че ще внесе Бюджет 2027 г. до края на октомври

Вицепремиерът уточни, че изискванията на Комисията не се отнасят само до размера на дефицита, а и до темпа, с който нарастват разходите през следващата година. Затова освен вече предприетите оптимизации в отделни министерства се предвиждат и други, които да влязат в сила през 2027 г., за да се намалят разходите.

Оптимизации всяка година, но доходите остават защитени

Пеканов посочи, че според настоящите правила на ЕК страните в процедура по прекомерен дефицит трябва всяка година да демонстрират усилия за оптимизация на разходите.

В същото време управляващите работят да защитят социалната програма на правителството, която засяга доходите, пенсиите и заплатите на учителите и лекарите, каза вицепремиерът.

Икономист: Бюджет 2027 може да бъде върнат за корекции

Излизането от свръхдефицита отнема две-три години

Според Пеканов страните в процедура по свръхдефицит излизат от нея за две-три години. При заварен дефицит от над 5% няма държава, която веднага да го свали под 3% от брутния вътрешен продукт, добави той.