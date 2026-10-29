Куентин Тарантино изненадващо призна, че притежава богатство от 150 милиона долара

Б огатството на известния режисьор Куентин Тарантино се оценява на над 150 милиона долара, но той се е заклел никога да не дава и цент от него на майка си.

63-годишният носител на „Оскар“ призна в интервю, публикувано наскоро от Fortune, че от десетилетия таи обида към майка си Кони Заступил заради груба забележка, която тя му направила като дете.

Говорейки в подкаста The Moment с водещия Брайън Копелман през 2021 г., Тарантино споделя: „Майка ми винаги се ядосваше заради това, че не ми вървеше в училище.“

Despite having two Oscars and an estimated $150 million fortune, Hollywood director Quentin Tarantino has vowed his mother will never see a penny of it. https://t.co/nJM57a8mx3 — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 28, 2026

Той разказва, че когато бил на 12 години, Заступил критикувала амбициите му да стане писател, тъй като той срещал затруднения с учебния материал.

„И тогава, по средата на тирадата си, тя каза: „ О, и между другото, тази ти малка писателска кариера?“ – с демонстративно показване на кавички с пръсти – „тази ти малка писателска кариера приключва с тези простотии“, спомня си Тарантино.

Този коментар кара Тарантино да се закълне никога да не подкрепя финансово майка си, която го е отгледала като самотен родител, работещ като медицинска сестра.

„Когато тя ми го каза по този саркастичен начин, си помислих: „Добре, когато стана успешен писател, никога няма да видиш нито цент от моя успех. Няма да има къща за теб. Няма да има ваканции. Няма да има Кадилак като на Елвис за мама. Няма да получиш нищо, защото каза това“, споделя той.

Тарантино допълва, че стриктно е спазил обещанието си.

„Помогнах ѝ веднъж да излезе от затруднение с данъчните, но нямаше къща“, казва режисьорът. „Нямаше и Кадилак.“

Той добавя: „Думите имат последствия, когато общувате с децата си. Запомнете, че саркастичният ви тон към нещата, които са значими за тях, носи своите последствия.“

Заступил отхвърли твърденията на Тарантино в изявление пред USA Today през 2021 г.

„Що се отнася до сина ми Куентин – подкрепям го, гордея се с него и го обичам, както и неговото разрастващо се семейство“, каза тогава Заступил. „За мен беше огромна радост да танцувам на сватбата му и да науча новината за раждането на внука ми Лео.“, каза тя.

Тя добави, че коментарите от подкасти лесно биват „изваждани от контекста и се превръщат във вирусни сензации“, като уточни, че „няма намерение да участва в тази медийна лудница“.

Куентин Тарантино е режисьор и продуцент на редица култови филми като „Глутница кучета“, „Криминале“ и „Джанго без окови“.

Наскоро той пое значима актьорска роля във филма на Джейми Адамс Just What We Need („Само това, което носим“) и написа сценария за The Adventures of Cliff Booth („Приключенията на Клиф Буут“) – разклонение (спин-оф) на хитовата му лента от 2019 г. „Имало едно време... в Холивуд“.