47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Лекари предупреждават за опасните странични ефекти от дългото и неконтролирано приемане на инхибитори на протонната помпа

6 март 2026, 15:01
Източник: Thinkstock/Guliver

И нхибиторите на протонната помпа (ИПП) са сред най-често предписваните лекарства в световен мащаб. Те се използват за лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), пептична язва, ерозивен езофагит и други състояния, свързани с киселинността. Въпреки че се препоръчва кратък курс на лечение (от 2 до 8 седмици), до 25% от пациентите продължават да приемат ИПП повече от година, като много от тях ги купуват без рецепта. Това се дължи на тяхната ефективност при контрол на симптомите, ниската цена и добрата поносимост.

Дългосрочната употреба на ИПП е свързана с риск от фрактури, инфекции, дефицит на витамин B12, хипомагнезиемия и, по-рядко, хипокалцемия. Магнезият и калцият са от съществено значение за невромускулната функция, сърдечната проводимост, ензимната активност и енергийния метаболизъм. Дългосрочното потискане на киселинността намалява абсорбцията на магнезий в червата. Полученият дефицит може да наруши секрецията и чувствителността на паратиреоидния хормон (секретиран от паращитовидните жлези), което, заедно с нарушената абсорбция на калциеви соли в условия на ниска киселинност, води до вторична хипокалцемия – ниски нива на калций в кръвта.

Хипомагнезиемията, предизвикана от ИПП, може да се прояви като гърчове, тремор, аритмии и невропсихиатрични симптоми, като може да бъде и животозастрашаваща. Хипокалцемията може да се появи едновременно или независимо. Съобщенията за хипокалцемия, свързана с ИПП, са редки и липсват мащабни проучвания, изследващи тази връзка.

Рядък случай на тежка хипомагнезиемия със съпътстваща хипокалцемия при пациент, приемащ хронично инхибитори на протонната помпа, е описан в списание Annals of Internal Medicine Clinical Cases.

47-годишен мъж с анамнеза за ГЕРБ и хипертония е приет с оплаквания от прогресивни гърчове, изтръпване на крайниците, спазми в пръстите на ръцете и краката и генерализиран тремор. Симптомите включват периодична замаяност, обща тревожност, леки коремни спазми, диария и загуба на апетит. Пет дни преди хоспитализацията състоянието му се влошава рязко. При приемането пациентът развива дезориентация във времето и пространството с ретроградна (загуба на памет за събития преди заболяването) и антероградна (загуба на способността за запомняне на нови събития) амнезия. Физикалният преглед не показва други аномалии.

Пациентът е приемал лекарство за киселини два пъти дневно в продължение на 2 години и съобщава за общо 5 години интермитентна употреба на ИПП за превенция на ГЕРБ. Терапията е била предписана първоначално от лекар, но впоследствие пациентът е приемал лекарствата самостоятелно, без редовно медицинско наблюдение.

Лабораторните изследвания разкриват тежка хипомагнезиемия и хипокалцемия. При липса на други установими причини, хроничната употреба на високи дози инхибитори на протонната помпа се счита за най-вероятната причина за електролитния дисбаланс.

Терапията с ИПП е прекратена незабавно. Пациентът получава интравенозно заместително лечение с магнезий, последвано от перорални добавки с магнезий, калций и витамин D. В рамките на два дни невромускулните симптоми се подобряват значително, паметта му започва да се възстановява и той е изписан за домашно лечение. При двуседмично проследяване симптомите са напълно отшумели, а серумните нива на магнезий и калций са нормализирани.

Този случай ясно показва как неконтролираната употреба дори на най-разпространените лекарства може да бъде вредна за здравето. Приемайте медикаменти само под лекарско наблюдение и преминавайте редовни профилактични прегледи.

Източник: Рамблер    
Инхибитори на протонната помпа Дългосрочна употреба Странични ефекти Хипомагнезиемия Хипокалцемия Електролитен дисбаланс Гастроезофагеална рефлуксна болест Самолечение Лекарско наблюдение Безопасност на медикаментите
