Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

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„Когато една власт не може да се справи, когато губи контрол върху обществените процеси, в един момент започва с опитите да предлага зрелища“. Така депутатът от ГЕРБ Даниел Митов коментира в ефира на NOVA изказването на премиера Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет в сряда.

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Вчера министър-председателят отправи критики към лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие. Но и са изнервени, защото вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи, кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци“, заяви Радев.

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Митов: Правителството трябва да се занимава с важните проблеми

Според Даниел Митов правителството трябва да насочи усилията си към въпроси, свързани със сигурността на страната и икономическата ситуация, вместо да отклонява общественото внимание към политически конфликти.

„Работата му е да се занимава с това как да осигури бреговете, как да осигури сигурността на България, от която зависят транспортът в Черно море. Трябва да се погрижи да овладее цените, които виждаме, че въобще не са овладени. Радев започва да се превръща в някаква кръстоска между ранния Цецо Цветанов и ранния Кирил Петков“, заяви представителят на ГЕРБ.

В разговора беше засегната и темата за арестите на кметовете на Белица и Сунгурларе, както и изказванията на премиера за прокурори, които според него „действат смело и са на страната на справедливостта“.

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ГЕРБ: Не сме се уплашили от възможни разкрития

На въпрос дали пресконференцията на ГЕРБ в сряда е била предизвикана от притеснения за възможни разкрития за схеми, Митов отговори, че партията не се е уплашила.

Според него проблемът е в публичните послания на министър-председателя по отношение на работата на прокуратурата.

„Ние, както виждате, нито сме се стреснали, нито сме се оплашили. Кои са тези смели прокурори? Смелите прокурори са тези, които потвърждават политическите изводи на премиера ли?“, попита Митов.

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По думите му подобни изказвания създават риск работата на прокуратурата да бъде възприемана през призмата на политическите оценки на изпълнителната власт.

Депутатът коментира и реакцията на премиера към гражданите, които протестират срещу кабинета. Митов подчерта, че правото на протест трябва да бъде зачитано независимо от политическата обстановка.

„Правото на протест си е право на протест. Нас миналата година не сте ни чули да казваме какви са протестиращите срещу правителството“, заяви той.