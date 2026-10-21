„Схемата започва да се разплита“: Радев за акцията в Сунгурларе

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„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“. Toва заяви министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Коментарът му е по повод акцията, проведена във вторник в Сунгурларе, при която кметът на общината инж. Димитър Гавазов бе отведен за разпит.

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„Схемата започва да се разплита и очаквам това да бъде само началото“, каза премиерът.

По думите му при встъпването на правителството в длъжност е дал ясен знак, че то няма да повтаря грешките на предишните управляващи и няма да превишава правомощията си.

„Ще спазваме разделението на властите и ще се движим изцяло в руслото на закона. Но няма да спрем, докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олигархичната пирамида“, подчерта Радев.

Радев с критики към Борисов и Пеевски

Министър-председателят коментира и поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

„Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия арогантен стил на говорене и действие“, заяви Радев.

Според него двамата са изнервени, защото вече не могат да участват в политически „сглобки“ с партньори, готови на компромиси в името на властта.

„Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а поставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, каза премиерът.

Той заяви, че очаква напрежението да се засилва, докато разследванията продължават.

Прокуратурата е била пречка за разкритията, смята премиерът

Радев отправи критики и към работата на прокуратурата, като заяви, че досега усилията на Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ да стигнат до съществени разкрития са срещали пречки именно там.

„Досега всички усилия на ДАНС и МВР да стигнат до стойностни разкрития катастрофираха в прокуратурата. И на централно, и на регионално ниво. Но от вчера това се промени“, коментира министър-председателят.

По думите му акцията в Сунгурларе показва, че разследването може да стигне до замесените и да доведе до разкриване на предполагаеми корупционни схеми.

Радев подчерта, че правителството няма да се намесва в правомощията на останалите власти, но ще продължи да настоява правоохранителните органи да разследват случаите на корупция в рамките на закона.