КТ „Подкрепа“ излиза на протест пред АПИ заради опасения от съкращения

Разпитаха моряците от „Челси 3“, изглежда, че отломките не са от кораба

Разследват кметовете на Сунгурларе и Белица: Какво се знае за акциите

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Ф едерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ организира протест под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Демонстрацията ще се проведе на 22 октомври 2026 г. от 11:30 ч. пред сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на бул. „Македония“ № 3.

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

Повод за недоволството са информациите, разпространявани през последните седмици, за предстоящи мащабни съкращения и структурни промени в Агенцията. Според синдикалната организация служителите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуалните промени.

От федерацията заявяват, че реформите не трябва да се осъществяват без прозрачност и диалог със служителите. По думите им работещите в АПИ изпълняват важни функции, свързани с контрола върху републиканската пътна мрежа, поддръжката на системите и безопасността на движението по пътищата в страната.

Сред основните искания на синдиката са да бъде предоставена конкретна информация за обхвата на подготвяните съкращения, етапа на процедурата и звената, които биха били засегнати.

Организацията настоява също да бъдат разяснени критериите за подбор на служителите и да стане ясно дали е направен анализ на последиците от евентуалното намаляване на персонала.

Според федерацията трябва да бъде оценено и отражението на подобни промени върху събираемостта на приходите от тол такси и винетки, както и върху сигурността по пътищата.

Оттам предупреждават, че липсата на комуникация и предвидимост създава напрежение сред служителите и може да засегне работата на ключови звена в Агенцията. Синдикатът подчертава значението на ефективния социален диалог за запазването на социалния мир и стабилността на работните места.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ настоява за спешна среща с ръководството на АПИ, на която да бъдат дадени ясни отговори за бъдещето на служителите и планираните структурни промени.