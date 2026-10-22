България

КТ „Подкрепа“ излиза на протест пред АПИ заради опасения от съкращения

Синдикатът настоява за яснота относно планираните промени в Агенцията и бъдещето на служителите

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 08:42
Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков
Разследват кметовете на Сунгурларе и Белица: Какво се знае за акциите

Разследват кметовете на Сунгурларе и Белица: Какво се знае за акциите
Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване
Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат

Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат
Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе

Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе
Радев говори с Ердоган за Черно море

Радев говори с Ердоган за Черно море
Разпитаха моряците от „Челси 3“, изглежда, че отломките не са от кораба

Разпитаха моряците от „Челси 3“, изглежда, че отломките не са от кораба
Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

Столичната община ще смени отоплителните уреди на хиляди социално уязвими домакинства

Ф едерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ организира протест под надслов „Сигурност и предвидимост на работните места в АПИ“. Демонстрацията ще се проведе на 22 октомври 2026 г. от 11:30 ч. пред сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на бул. „Македония“ № 3.

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

Повод за недоволството са информациите, разпространявани през последните седмици, за предстоящи мащабни съкращения и структурни промени в Агенцията. Според синдикалната организация служителите не са получили официално предизвестие или мотивирани разяснения от ръководството за евентуалните промени.

От федерацията заявяват, че реформите не трябва да се осъществяват без прозрачност и диалог със служителите. По думите им работещите в АПИ изпълняват важни функции, свързани с контрола върху републиканската пътна мрежа, поддръжката на системите и безопасността на движението по пътищата в страната.

Сред основните искания на синдиката са да бъде предоставена конкретна информация за обхвата на подготвяните съкращения, етапа на процедурата и звената, които биха били засегнати.

Организацията настоява също да бъдат разяснени критериите за подбор на служителите и да стане ясно дали е направен анализ на последиците от евентуалното намаляване на персонала.

Според федерацията трябва да бъде оценено и отражението на подобни промени върху събираемостта на приходите от тол такси и винетки, както и върху сигурността по пътищата.

Оттам предупреждават, че липсата на комуникация и предвидимост създава напрежение сред служителите и може да засегне работата на ключови звена в Агенцията. Синдикатът подчертава значението на ефективния социален диалог за запазването на социалния мир и стабилността на работните места.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ към КТ „Подкрепа“ настоява за спешна среща с ръководството на АПИ, на която да бъдат дадени ясни отговори за бъдещето на служителите и планираните структурни промени.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Хакери атакуват на вълни: Милиони опити за пробив след откритите с AI уязвимости, засегнати са 1,5 млн. сървъра

Хакери атакуват на вълни: Милиони опити за пробив след откритите с AI уязвимости, засегнати са 1,5 млн. сървъра

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 23 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 23 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция

Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция

Свят Преди 18 минути

Регионалните власти съобщиха, че около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били настанени в центрове за евакуация

"Не помня кога за последно съм спала": Как живеят в Славянск

"Не помня кога за последно съм спала": Как живеят в Славянск

Свят Преди 1 час

Разрушени сгради, убити и ранени, а ден и нощ се сипят бомбите на Русия: жителите на украинския град Славянск живеят в постоянен кошмар

,

National Geographic обяви 25-те дестинации, които задължително да посетим през 2027 г.

Любопитно Преди 2 часа

За да сложи край на безкрайното отлагане на пътуванията, National Geographic представи своя традиционен списък с 25-те най-препоръчвани дестинации в света за 2027 г., включващ уникални природни, исторически и културни маршрути

<p>Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война</p>

Открита след 82 години: Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война

Свят Преди 2 часа

Останките на U-672 са идентифицирани от екип водолази на 70 метра дълбочина близо до Салкъмб, Девън. Подводницата е била потопена от собствения си екипаж през юли 1944 г. след атака от британски военен кораб.

Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Любопитно Преди 2 часа

Учени разкриха, че през последните 320 милиона години истинските Северен и Южен полюс са променили позицията си четири пъти. В момента изместването продължава със скорост от 10 сантиметра годишно, показват новите палеомагнитни изследвания

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Ураганите постигнаха пореден впечатляващ успех на Арената

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Президентски избори Преди 10 часа

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев проведоха предизборна среща в Хасково

Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Свят Преди 10 часа

За ОАЕ, Йордания, Катар и Бахрейн е наредено изтегляне на семействата на дипломатите

Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Свят Преди 10 часа

Всички системи с PHP са в риск

Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Свят Преди 11 часа

Делото е свързано с т.нар. скандал „Кеймбридж Аналитика“

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Свят Преди 12 часа

Нетаняху: Има само един начин да сложим край на това – като свалим този режим

Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Свят Преди 12 часа

Кабелите са откраднати от съоръжения на френска компания в района на Атина

Германия повиши нивото на опасност от руски саботажи

Германия повиши нивото на опасност от руски саботажи

Свят Преди 13 часа

Германия понастоящем е най-големият доставчик на военна помощ за Украйна

Русия обяви, че е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември

Русия обяви, че е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна през ноември

Свят Преди 14 часа

Уиткоф нарече Путин: „хуманитарист“

МС реши: България няма да купува оръжия за Украйна по ЕМПМ

МС реши: България няма да купува оръжия за Украйна по ЕМПМ

България Преди 15 часа

Конструктивното въздържане позволява на държава членка да не подкрепи определено решение в областта на Общата външна политика на ЕС

Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско

Масирана полицейска акция срещу изборните нарушения в Русенско

България Преди 15 часа

Началото на акцията бе поставено тази сутрин

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 октомври, четвъртък

Edna.bg

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури

Nova.bg

Стефан Белчев: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Nova.bg