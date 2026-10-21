Президентски избори

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев проведоха предизборна среща в Хасково

21 октомври 2026, 23:22
Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава
Източник: Инициативен комитет „Йотова – Вълчев“

„Много уроци съм научила през дългата си политическа кариера, най-важният – най-ценно в политиката е доверието, но то не се наследява, нито се изисква. Доверие се получава само чрез преценката на българските граждани – когато си принципен, взимаш прозрачно решенията си и ги обясняваш, когато спазваш Конституцията и законите на страната. Затова днес имам очи да поискам вашето доверие“.

С тези думи кандидатът за президент Илияна Йотова се обърна към дошлите хора на срещата в Хасково, за да ги подкрепят заедно с кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев на изборите в неделя.

Източник: Инициативен комитет „Йотова – Вълчев“

„С Кирил Вълчев знаем, че най-евтиното управление е разделението и конфронтацията. Тогава задкулисно можеш да обслужваш личните си интереси на гърба на хората. Като българи не заслужаваме такава политика. Изпатихме от експерименти, от управления с неподготвени хора. Отваряме нова страница“, подчерта Илияна Йотова. Тя изтъкна, че след години на политическа нестабилност България има стабилно правителство с дълъг хоризонт и сериозно мнозинство в Народното събрание. „Прогресивна България“ не е лабораторен проект, тя се роди от гнева на хората, които си поискаха държавата. Казаха стига на безочието на управниците, на сглобките и безпринципните коалиции“, заяви кандидатът за президент.

Източник: Инициативен комитет „Йотова – Вълчев“

Към представителите на „Прогресивна България“ Йотова се обърна с думите: Благодаря за голямото доверие  и помощта, заедно сме в общата надежда за промяна в България. Тя беше категорична, че успешният път напред за страната минава през сътрудничеството на институциите по важните въпроси.

Като основен пред страната проблем Илияна Йотова посочи бедността и неравенствата, недопустими за държава член на Европейския съюз. „България отдавна не е България на лентичките. Много бяха отрязани, но и много проблеми стоят нерешени“, заяви тя. По думите й в следващия бюджет трябва да бъдат заложени приоритетно политики за най-бедните и уязви хора.

Източник: Инициативен комитет „Йотова – Вълчев“

Акцент във външнополитически план Йотова постави върху войната в Украйна и Близкия изток. Тя отново призова за мирни преговори за Украйна час по-скоро и гаранции за сигурността на корабоплаването в Черно море. „На всички нива българската държава постави въпроса за безопасността на Черно море. Срещаме много съюзници за това да има споразумение между шестте държави, граничещи с морето, за забрана на бойни действия в басейна. „От няколко месеца ние за първи път имаме българска външна политика, политика с гръбнак. Имаме самочувствието на хора, които защитават интереса си и търсят съюзници“, подчерта Илияна Йотова.

Източник: Инициативен комитет „Йотова – Вълчев“

Кандидатът за президент изтъкна дългогодишната си съвместна работа с Кирил Вълчев с българските общности зад граница. Тяхна обща кауза е създаването на Български национален културен институт в чужбина, който да е естествено средище за нашите сънародници, да популяризира българската култура и духовност.

Илияна Йотова подчерта, че в днешния динамичен, технологичен и отчужден свят е още по-важно да се пази българският корен.

Източник: Инициативен комитет „Йотова – Вълчев“

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