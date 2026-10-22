Открита след 82 години: Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война

Г ерманска подводница, изчезнала по време на Втората световна война, беше открита 82 години по-късно, слагайки край на една от дългогодишните загадки край бреговете на Великобритания. Откритието не е просто намиране на отломки, а разплитане на история за оцеляване и административна грешка от времето на войната, която е оставила подводницата скрита от погледа на историците и търсачите на съкровища в продължение на десетилетия.

Екип от водолази от Плимут, известен като Gasperados, е идентифицирал плавателния съд U-672 на около 20 мили (32 км) от Салкъмб, Девън. Според информация, публикувана от BBC, останките са били открити първоначално от екип за дълбоководно гмуркане от Портланд през август на дълбочина от около 230 фута (70 метра). Това значително откритие е резултат от години на проучвания и използването на модерни технологии за картографиране на морското дъно.

Откриха останки от най-голямата военноморска загуба на САЩ през Първата световна война

Историята на U-672 датира от юли 1944 г., когато подводницата е била атакувана и повредена от британския военен кораб HMS Balfour. Вместо да попадне в плен и да рискува информацията, която може да бъде извлечена от нея, 52-членният екипаж взема решение да потопи собствения си плавателен съд. Всички моряци на борда оцеляват – един рядък и щастлив изход в суровите условия на морската война, където загубите на живот често са били огромни.

Причината подводницата да остане неоткрита в продължение на повече от осем десетилетия се крие в неточност в официалните документи. Военноморският дневник, документиращ потапянето, е съдържал грешни координати, което е насочвало търсенията в погрешна посока. Тези грешни данни са създали „призрак“ в морските архиви, който е бил трудно преодолим. Едва сега, с помощта на съвременни технологии за сонарно картографиране и прецизни GPS системи, истинското ѝ местоположение е установено, позволявайки на водолазите да достигнат до нея.

Ядрен „призрак“ на дъното: Потънала съветска подводница изпуска облаци радиация в Норвежко море

Членовете на екипа Gasperados са изразили задоволството си, че са успели да допринесат за идентифицирането на съда. „Наистина сме доволни, че можахме да помогнем за идентифицирането на плавателния съд“, се казва в тяхно изявление. Това откритие добавя още една страница към сложната история на битките в Атлантическия океан по време на Втората световна война, като осветява не само военните действия, но и човешките истории на оцеляване и административните грешки, които често остават скрити в дълбините на времето и океана.