Свят

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отново

Апелативният съд в Битоля върна случая за ново разглеждане след жалби на прокуратурата и защитата на двамата обвиняеми

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 08:47
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Д елото за побоя над Християн Пендиков, секретар на заличеното от регистрите в Северна Македония сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид, започва отново днес в Основния съд в града. 

До новото разглеждане се стигна, след като Апелативният съд в Битоля върна делото заради жалби срещу постановената присъда, подадени както от прокуратурата, така и от защитата на двамата обвиняеми.

През март миналата година Илия Спасески и Борче Ангелов бяха осъдени на по осем месеца ефективно лишаване от свобода за нанасяне на тежка телесна повреда. Присъдата е за нападението срещу Пендиков, извършено вечерта на 19 януари 2023 г. пред заведение в центъра на Охрид.

  • Как беше нападнат Християн Пендиков

След побоя Пендиков беше транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София. Той беше с два счупени прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба.

Според показанията му, дадени непосредствено след нападението и прочетени в съдебната зала по време на едно от първите заседания, Спасески го ударил по главата в заведението с думите: „Не те ли е срам да се пишеш българин?“.

След като Пендиков излязъл навън, бил нападнат от Спасески и още двама души.

В показанията си пред полицията Пендиков разказва, че чул женски глас да призовава нападателите да го оставят, защото ще извика полиция. По думите му Спасески отговорил: „Не трябва за българин да викаш полиция, нито един да не остане!“, след което побоят продължил.

Записи от охранителни камери, представени пред съда, показват как Пендиков е бит и ритан от двама мъже.

Първоначално обвиняем по случая беше само Спасески, от Охрид. По-късно към делото беше привлечен и Ангелов, от Битоля. И двамата не се признаха за виновни.

  • Съдът изключи мотива „от омраза“

Съдебното производство продължи почти две години. В този период бяха разпитани свидетели на обвинението и защитата, а заседанията многократно бяха отлагани.

При постановяването на присъдата съдът прие, че е доказана тежка телесна повреда, но изключи мотива „от омраза“, тъй като го счете за недоказан.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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