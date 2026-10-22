Свят

Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция

Регионалните власти съобщиха, че около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били настанени в центрове за евакуация

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 октомври 2026, 09:06
Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция
Източник: ЕПА/БГНЕС

П роливни дъждове в Южна Франция предизвикаха сериозни наводнения, при които загинаха най-малко трима души, а хиляди домакинства останаха без ток, предаде ДПА.

Регионалните власти съобщиха в сряда, че бурята е довела до покачване на водните нива до „безпрецедентни“ стойности. Трима души са загинали, а един е пострадал при бурята, съобщиха властите.

Вестник „Ла Прованс“ съобщи, че две жени - на 86 и на 26 години, са били открити удавени в мазе в Лансон-Прованс, а 75-годишен мъж е загинал вследствие на бурята в Сен-Митр-ле-Ремпар.

Регионалните власти съобщиха, че около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били настанени в центрове за евакуация.

Нанесени са значителни материални щети, като пътища и железопътни линии са блокирани. Прекъснати са и електропроводи и телефонни линии, допълниха властите.

Бурята „Адам“ вече предизвика тежки наводнения в Източна Испания, при които загинаха най-малко петима души.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/София Георгиева    
наводнения Южна Франция проливни дъждове жертви буря материални щети евакуация без ток природно бедствие блокирани пътища
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Хакери атакуват на вълни: Милиони опити за пробив след откритите с AI уязвимости, засегнати са 1,5 млн. сървъра

Хакери атакуват на вълни: Милиони опити за пробив след откритите с AI уязвимости, засегнати са 1,5 млн. сървъра

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Докато мнозина се подиграват на летящия Tesla Roadster, Ferrari го похвали

Докато мнозина се подиграват на летящия Tesla Roadster, Ferrari го похвали

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 23 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 23 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отново

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отново

Свят Преди 38 минути

Апелативният съд в Битоля върна случая за ново разглеждане след жалби на прокуратурата и защитата на двамата обвиняеми

КТ „Подкрепа“ излиза на протест пред АПИ заради опасения от съкращения

КТ „Подкрепа“ излиза на протест пред АПИ заради опасения от съкращения

България Преди 43 минути

Синдикатът настоява за яснота относно планираните промени в Агенцията и бъдещето на служителите

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване

България Преди 2 часа

Той изтърпява деветгодишна присъда за катастрофата, станала навръх Великден през 2020 г.

Кайли Дженър

4400 диаманта и цена от $50 млн.: Как е изработен най-скъпият сутиен в историята

Любопитно Преди 2 часа

Бижуто, което Кайли Дженър представи на шоуто на Victoria’s Secret, е направено от 18-каратово бяло злато и включва над 1200 отделни компонента. В създаването му участват 15 майстори, вложили повече от 1000 часа труд

,

National Geographic обяви 25-те дестинации, които задължително да посетим през 2027 г.

Любопитно Преди 2 часа

За да сложи край на безкрайното отлагане на пътуванията, National Geographic представи своя традиционен списък с 25-те най-препоръчвани дестинации в света за 2027 г., включващ уникални природни, исторически и културни маршрути

<p>Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война</p>

Открита след 82 години: Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война

Свят Преди 2 часа

Останките на U-672 са идентифицирани от екип водолази на 70 метра дълбочина близо до Салкъмб, Девън. Подводницата е била потопена от собствения си екипаж през юли 1944 г. след атака от британски военен кораб.

Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Любопитно Преди 2 часа

Учени разкриха, че през последните 320 милиона години истинските Северен и Южен полюс са променили позицията си четири пъти. В момента изместването продължава със скорост от 10 сантиметра годишно, показват новите палеомагнитни изследвания

Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат

Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат

България Преди 3 часа

Предупреждението е в сила за 8 области от страната

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Ураганите постигнаха пореден впечатляващ успех на Арената

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Президентски избори Преди 10 часа

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев проведоха предизборна среща в Хасково

Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Свят Преди 10 часа

За ОАЕ, Йордания, Катар и Бахрейн е наредено изтегляне на семействата на дипломатите

Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Свят Преди 10 часа

Всички системи с PHP са в риск

Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Свят Преди 11 часа

Делото е свързано с т.нар. скандал „Кеймбридж Аналитика“

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Свят Преди 12 часа

Нетаняху: Има само един начин да сложим край на това – като свалим този режим

Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Свят Преди 12 часа

Кабелите са откраднати от съоръжения на френска компания в района на Атина

Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе

Протест в Бургас в подкрепа на арестувания кмет на Сунгурларе

България Преди 12 часа

Гавазов беше кандидат на ДПС и спечели кметските избори на първи тур през 2023 г.

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 октомври, четвъртък

Edna.bg

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури

Nova.bg

Стефан Белчев: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Nova.bg