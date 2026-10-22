По-тежка от носорог: Градинар отгледа рекордна тиква от близо 1300 кг

Б ритански градинар счупи световен рекорд, отглеждайки чудовищна тиква, която тежи невероятните 1 295,8 килограма. Гигантският зеленчуков екземпляр тежи повече от цял бял носорог, а създателят му я кръсти на емблематичната черна пантера от „Книга за джунглата“ - Бахира.

Постижението официално бе признато от експерти, които определят тиквата като най-масивния плод в историята на планетата от 100 милиона години насам.

От колко вода се нуждае едно чудовище от 1,3 тона?

Гордият собственик на рекорда е Иън Патън, собственик на разсадник от Хемпшир, Великобритания. Той посветил месеци наред на грижи за огромното растение, прекарвайки до шест часа на ден в оранжерията и шегувайки се, че едва е виждал съпругата си през този период.

Ron Wallace cultivated the heaviest pumpkin that crossed the 3,000-pound milestone, setting a new Guinness World Records. Click the link below to see all of the photos ⬇️ 📸 Henry's Weather Channel https://t.co/dHKhXejJQj https://t.co/dWDalQTp1X — USA TODAY (@USATODAY) October 16, 2026

По време на горещи вълни и температури до 40 градуса в оранжерията, гигантската тиква е поглъщала до 590 литра вода на ден. Иън споделя, че в пика на растежа си подобно растение може да увеличи размерите си от големината на топка за голф до пълния си обем само за 120 дни, наддавайки с до 32 килограма за едно денонощие.

„В 100-те милиона години, откакто на Земята съществуват плододаващи растения, това е най-тежкият и масивен екземпляр, съществувал някога“, споделя сертифицираният съдия на гигантски зеленчуци Джералд Шорт.

Защо името Бахира?

Любопитното име на тиквата е било предложено от малкия син на Иън в чест на мъдрата черна пантера Бахира от „Книга за джунглата“ на Ръдиард Киплинг.

Това далеч не е първият успех на семейството в този бранш - миналата година Иън и неговият брат близнак Стюарт поставиха предишния рекорд с тиква, тежаща 1279 кг, наречена „Мъгъл“. След този триумф Стюарт се оттегли от състезанията, така че тази година Иън триумфира напълно сам.

Гигантската тиква „Бахира“ беше изложена на фермерски пазар близо до Саутхемптън, за да й се радват посетителите, а след края на есенния празник е предвидено тя да бъде преработена в храна за животни.