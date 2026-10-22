Свят

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

Новият краен срок е 21 ноември. Сделката не може да бъде финализирана без отделно одобрение от американските власти, а дължимите на руската компания средства трябва да останат блокирани

Василена Василева Василена Василева

22 октомври 2026, 08:21
САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“
Източник: БГНЕС

М инистерството на финансите на САЩ отново удължи срока на лиценза, който позволява воденето на преговори и сключването на условни споразумения за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“.

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Новият краен срок е 21 ноември 2026 г. вместо 22 октомври, съобщава руската агенция „Интерфакс“, позовавайки се на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство.

Удължаването не означава, че продажбата е одобрена. Лицензът позволява преговори, финансови и правни проверки и сключване на условни договори, но реалното прехвърляне на активите изисква отделно разрешение от американските власти.

Съгласно условията на лиценза средствата, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ, докато санкциите срещу компанията не бъдат отменени.

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

  • „Лукойл“ търси купувач за международния си бизнес

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Впоследствие руската компания обяви намерението си да продаде международните си активи, оценявани на около 20–22 млрд. долара.

Първоначално „Лукойл“ прие оферта от международния търговец на суровини Gunvor. Сделката обаче не се осъществи, след като американското Министерство на финансите отказа да я одобри.

В края на януари 2026 г. руската компания сключи споразумение за продажба на международния си бизнес с американската инвестиционна компания Carlyle Group. И тази сделка не получи необходимото одобрение, а споразумението изтече в края на юли.

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

Новият лиценз се отнася до продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и контролираните от нея дружества. Той създава възможност преговорите с потенциални купувачи да продължат, но не гарантира, че ще бъде постигнато споразумение или че то ще бъде одобрено.

На 21 октомври 2026 г. Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на чуждестранните активи на „Лукойл“.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Хакери атакуват на вълни: Милиони опити за пробив след откритите с AI уязвимости, засегнати са 1,5 млн. сървъра

Хакери атакуват на вълни: Милиони опити за пробив след откритите с AI уязвимости, засегнати са 1,5 млн. сървъра

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

Смъртоносни атаки срещу летище и петролно находище в Саудитска Арабия, САЩ изтеглят дипломати

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

Даниел Митов: Радев започва да се превръща в кръстоска между ранния Цветанов и ранния Петков

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Докато мнозина се подиграват на летящия Tesla Roadster, Ferrari го похвали

Докато мнозина се подиграват на летящия Tesla Roadster, Ferrari го похвали

carmarket.bg
<p>МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави</p>
Ексклузивно

МВнР с извънредно предупреждение към българите, пътуващи в четири европейски държави

Преди 23 часа
<p>Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна</p>
Ексклузивно

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Преди 1 ден
<p>Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион</p>
Ексклузивно

Кражба за близо $1 млн.: Отмъкнаха редки карти Pokémon от камион

Преди 23 часа
Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената
Ексклузивно

Трагедия в бодибилдинга: 33-годишен състезател почина след припадък на сцената

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция

Бурята „Адам“ уби трима души в Южна Франция

Свят Преди 20 минути

Регионалните власти съобщиха, че около 250 души в Арл и Сен-Мартен-дьо-Кро са били настанени в центрове за евакуация

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отново

Делото за побоя над Християн Пендиков в Охрид започва отново

Свят Преди 39 минути

Апелативният съд в Битоля върна случая за ново разглеждане след жалби на прокуратурата и защитата на двамата обвиняеми

Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове, има ранени и в Киев, и в Москва

Русия и Украйна си размениха масирани атаки с дронове, има ранени и в Киев, и в Москва

Свят Преди 2 часа

Над 600 безпилотни летателни апарата са били насочени към руската столица, а в Киев руски удари повредиха част от метролиния и енергийна инфраструктура в Украйна

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване

Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване

България Преди 2 часа

Той изтърпява деветгодишна присъда за катастрофата, станала навръх Великден през 2020 г.

Кайли Дженър

4400 диаманта и цена от $50 млн.: Как е изработен най-скъпият сутиен в историята

Любопитно Преди 2 часа

Бижуто, което Кайли Дженър представи на шоуто на Victoria’s Secret, е направено от 18-каратово бяло злато и включва над 1200 отделни компонента. В създаването му участват 15 майстори, вложили повече от 1000 часа труд

,

National Geographic обяви 25-те дестинации, които задължително да посетим през 2027 г.

Любопитно Преди 2 часа

За да сложи край на безкрайното отлагане на пътуванията, National Geographic представи своя традиционен списък с 25-те най-препоръчвани дестинации в света за 2027 г., включващ уникални природни, исторически и културни маршрути

<p>Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война</p>

Открита след 82 години: Разгадаха мистерията на изчезнала германска подводница от Втората световна война

Свят Преди 2 часа

Останките на U-672 са идентифицирани от екип водолази на 70 метра дълбочина близо до Салкъмб, Девън. Подводницата е била потопена от собствения си екипаж през юли 1944 г. след атака от британски военен кораб.

Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Любопитно Преди 2 часа

Учени разкриха, че през последните 320 милиона години истинските Северен и Южен полюс са променили позицията си четири пъти. В момента изместването продължава със скорост от 10 сантиметра годишно, показват новите палеомагнитни изследвания

Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат

Жълт код за интензивни валежи: Порои и бури връхлитат България, в петък температурите падат

България Преди 3 часа

Предупреждението е в сила за 8 области от страната

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Ураганите постигнаха пореден впечатляващ успех на Арената

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Илияна Йотова: Най-ценно в политиката е доверието на хората – то не изисква, а се заслужава

Президентски избори Преди 10 часа

Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев проведоха предизборна среща в Хасково

Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Извънредно, САЩ наредиха евакуация на посолството им в Рияд

Свят Преди 10 часа

За ОАЕ, Йордания, Катар и Бахрейн е наредено изтегляне на семействата на дипломатите

Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Свят Преди 10 часа

Всички системи с PHP са в риск

Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Глобиха Meta с близо 25 млрд. долара заради Фейсбук

Свят Преди 11 часа

Делото е свързано с т.нар. скандал „Кеймбридж Аналитика“

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Нетаняху с ултиматум - ще свали режима в Иран

Свят Преди 12 часа

Нетаняху: Има само един начин да сложим край на това – като свалим този режим

Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Българи са задържани за кражба на кабели за 1 млн. евро в Гърция

Свят Преди 12 часа

Кабелите са откраднати от съоръжения на френска компания в района на Атина

Всичко от днес

От мрежата

Колко точно са умни котките

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Обновиха маркировката в Мальовишка Рила

sinoptik.bg
1

Дъждовната вода не е безопасна за пиене

sinoptik.bg

Капитанът на Канарите Йордан ще се бори за мястото си в “Игри на волята”

Edna.bg

Дневен хороскоп за 22 октомври, четвъртък

Edna.bg

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури

Nova.bg

Стефан Белчев: Бюджетът за 2027 г. ще бъде първият напълно прозрачен

Nova.bg