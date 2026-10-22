САЩ удължиха срока за преговори за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“

М инистерството на финансите на САЩ отново удължи срока на лиценза, който позволява воденето на преговори и сключването на условни споразумения за продажбата на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“.

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл"

Новият краен срок е 21 ноември 2026 г. вместо 22 октомври, съобщава руската агенция „Интерфакс“, позовавайки се на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство.

Удължаването не означава, че продажбата е одобрена. Лицензът позволява преговори, финансови и правни проверки и сключване на условни договори, но реалното прехвърляне на активите изисква отделно разрешение от американските власти.

Съгласно условията на лиценза средствата, дължими на „Лукойл“, трябва да останат блокирани в сметка под юрисдикцията на САЩ, докато санкциите срещу компанията не бъдат отменени.

САЩ удължи лиценза за ''Лукойл''

„Лукойл“ търси купувач за международния си бизнес

САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и няколко нейни дъщерни дружества на 22 октомври 2025 г. като част от усилията за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна. Впоследствие руската компания обяви намерението си да продаде международните си активи, оценявани на около 20–22 млрд. долара.

Първоначално „Лукойл“ прие оферта от международния търговец на суровини Gunvor. Сделката обаче не се осъществи, след като американското Министерство на финансите отказа да я одобри.

В края на януари 2026 г. руската компания сключи споразумение за продажба на международния си бизнес с американската инвестиционна компания Carlyle Group. И тази сделка не получи необходимото одобрение, а споразумението изтече в края на юли.

САЩ отново удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"

Новият лиценз се отнася до продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ и контролираните от нея дружества. Той създава възможност преговорите с потенциални купувачи да продължат, но не гарантира, че ще бъде постигнато споразумение или че то ще бъде одобрено.

На 21 октомври 2026 г. Кремъл потвърди, че Русия и САЩ обсъждат бъдещето на чуждестранните активи на „Лукойл“.