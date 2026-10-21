Глобална тревога в интернет, държави и компании свалят сайтове

Г лобална тревога в интернет заради две уязвимости в кода на езика за програмиране PHP, който се използва от около 70% от сайтове по света.

"С незабавен ефект всички организации, използващи PHP в своите системи, се съветват да се подготвят за актуализация, която отстранява две критични уязвимости. PHP се използва широко в уеб приложенията. Тези уязвимости често осигуряват директен достъп до файловата система или базата данни на сървъра. Ако незабавното актуализиране не е възможно, се препоръчва организациите да изключат системата от мрежата, докато рискът не бъде напълно елиминиран. Агенцията за национална сигурност (NSA) скоро ще предостави по-конкретни указания", заявиха Агенцията за национална сигурност на САЩ в X.

Effective Immediately, all organizations using PHP for their systems are advised to be prepared for an update addressing two critical vulnerabilities. PHP is widely used for web applications. These vulnerabilities often provide a direct path to the server's file system or database. If an immediate update is not feasible, it is recommend that organizations take the system offline until it can be fully mitigated. NSA will follow up shortly with more specific guidance. — NSA Cyber (@NSACyber) October 21, 2026

Ситуацията около двете критични уязвимости в PHP е изключително динамична. Не само NSA, всички основни агенции за киберсигурност препоръчаха незабавно обновяване, а за системи, които не могат да бъдат актуализирани веднага – временно сваляне от интернет.

Стотици корпоративни уебсайтове и портaли, онлайн магазини и правителствени уеб приложения по света временно са изключили интернет-ориентираните си PHP системи. Това важи с особена сила за организации, които все още използват по-стари, поддържани от трети страни версии на PHP.

Проблемът е открит с помощта на изкуствен интелект, а след изтичане на информация за него в социалните мрежи разработчиците пуснаха извънредно актуализация за сигурност, предава Би Би Си.

Водещите браузъри със спешен ъпдейт заради хакери

Заради риска редица институции временно изключиха свои интернет страници, докато бъдат приложени необходимите поправки. Сред тях са правителството на Финландия, нидерландската агенция за киберсигурност и долната камара на парламента на Нидерландия. Недостъпни станаха и сайтът на общинския съвет на Единбург, както и страниците на няколко предавания на Би Би Си.

Американската Агенция за национална сигурност (NSA), британският Национален център за киберсигурност и техни европейски и австралийски партньори препоръчаха на организациите, които не могат своевременно да инсталират актуализацията, да обмислят временното изключване на засегнатите системи.

Белият дом съобщи, че федералните агенции в САЩ работят с водещи компании в областта на изкуствения интелект за ускоряване на отстраняването на проблема. Премиерът на Япония Санае Такаичи също призова организациите да проверят дали публично достъпните им сайтове използват PHP. Фондацията Wikimedia, която поддържа онлайн енциклопедията Wikipedia, съобщи, че работи по отстраняването на уязвимостите и временно е изключила някои системи като предпазна мярка.

Проблемите са открити от изследователи на компаниите Calif и Wiz, които са участвали заедно с PHP Foundation в инициативата Patch the Planet, създадена от OpenAI. В рамките на програмата участниците са получили достъп до усъвършенствани инструменти с изкуствен интелект, с които да търсят и отстраняват проблеми в софтуера.

Според OpenAI откритието е сред най-значимите проблеми със сигурността през последните години. Компанията съобщи, че нейн вътрешен изследовател също е установил проблема приблизително по същото време.

Открит е опасен пробив в сигурността на интернет

Уязвимостите са останали неоткрити повече от десет години. Изследователите са успели да ги идентифицират след няколко седмици работа с усъвършенстваните модели на изкуствен интелект. От Wiz определиха откритията като най-сериозната уязвимост, откривана досега с помощта на тази технология, и посочиха, че инструментите са позволили разработването и адаптирането на работещи техники за пробив в различни приложения в рамките на часове.

Първоначално PHP Foundation е планирала да обяви информацията по-късно през октомври, заедно с пълния набор от поправки. Данни за уязвимостите обаче изтекли в социалните мрежи във вторник, което е принудило фондацията да ускори съобщението си и публикуването на актуализациите.

PHP е един от широко използваните езици за програмиране при изграждането на уебсайтове. Той се използва и за сървърите и участва в обработката на информацията, която потребителите виждат при посещение на дадена страница. Използва се от популярни системи за управление на съдържание и онлайн платформи, включително WordPress, Drupal, Joomla и Magento.

Според експерта по киберсигурност Дон Смит от Sophos Counter Threat Unit уязвимостите вероятно ще се превърнат в приоритетна цел за хакерите. Предизвикателството пред организациите не се изчерпва с инсталирането на поправките. Те трябва да установят всички места, на които се използва PHP, включително в хостинг платформи, системи за управление на съдържание и външни софтуерни продукти, където PHP кодът невинаги е очевиден.

Европейският екип за реагиране при компютърни инциденти CERT-EU предупреди, че оценките на риска показват потенциал за дистанционно изпълнение на код без необходимост от предварително удостоверяване на потребителя. При успешна атака това би могло да позволи инсталирането на зловреден софтуер или извеждането на сайтове от строя.

От американската компания Cloudflare също съобщиха за първи признаци на атаки, като посочиха, че актуализират защитните си механизми с появата на нови начини за използване на уязвимостите.

Организациите бяха призовани да следят и за признаци, че системите им може вече да са били компрометирани, както и да продължат да наблюдават актуализациите за сигурност на външни доставчици, чиито продукти включват PHP.

Според CERT-EU засегнати може да са всички версии на езика от PHP 5 насам, представена през 2004 г. Поправките обаче са публикувани само за най-новите версии, поради което потребителите на PHP 8.1 и по-стари издания са призовани да преминат към по-нова версия.