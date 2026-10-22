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Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното

Учени разкриха, че през последните 320 милиона години истинските Северен и Южен полюс са променили позицията си четири пъти. В момента изместването продължава със скорост от 10 сантиметра годишно, показват новите палеомагнитни изследвания

22 октомври 2026, 06:27
Ново проучване разкри: Северният и Южният полюс на Земята се движат по-бързо от очакваното
Източник: iStock/Getty Images

С поред ново проучване истинските Северен и Южен полюс на Земята се движат с по-висока скорост отпреди.

През последните 320 милиона години феноменът, известен като истинско полярно скитане, се е случвал четири пъти, съобщава списание Smithsonian, позовавайки се на изследване, публикувано в Science.

Въпреки че процесът се оказва труден за улавяне със стандартните подходи за палеомагнитни измервания, изследователите са открили нова стратегия. Тя определя движението през мезозойската ера, използвайки като заместител реконструкции на морското равнище.

„В момента истинското полярно скитане се случва със скорост от около 10 сантиметра годишно, което надвишава средната скорост на диференциалното движение на тектоничните плочи“, се посочва в проучването. Авторите допълват, че все още не е напълно ясно дали Земята е преживявала бързо полярно изместване, продължило милиони години.

„Бързото центробежно течение предизвиква колебания в глобалното морско равнище, свързани с относителни промени в центробежния потенциал“, обясняват учените, докато анализират как земната маса се отклонява от центъра или от оста си.

Ричард Гордън от университета „Райс“, един от ръководителите на изследването, открива доказателства за феномена, след като се проявява интерес към дълбокомантийните източници на вулканите в Хавай.

„Дебатът за това какво точно движение е причинило това изкривяване е доста разгорещен“, заявява Гордън, професор по геофизика и науки за Земята. „Заедно с бившия ми студент Даниел Удуърт подходихме към проблема от нов ъгъл. Разчитахме на нов палеомагнитен полюс, комбиниран с набор от данни, чието събиране и обработка ни отне десетилетия.“, добавя той.

Гордън и Удуърт намират доказателства на изненадващо място – при много по-ниски температури, отколкото първоначално са очаквали.

„Когато бях студент, повечето геофизици предполагаха, че твърдата Земя не променя местоположението си спрямо оста на въртене“, казва Гордън. „Дори днес някои геолози смятат, че ориентацията на Земята спрямо нейната ос не се е променила съществено през последните 100 милиона години.“, добави той.

Удуърт допълва, че двамата са попаднали на наистина впечатляващи данни.

„Нашите резултати показват, че преди около 56 до 48 милиона години цялата твърда Земя се е преориентирала спрямо оста си на въртене. Това обяснява и отчетения скок в палеомагнитния запис“, посочва той.

„Това е вълнуващо откритие“, добавя Гордън. „Данните показват, че противно на някои съвременни схващания, значително истинско полярно отклонение се е случило преди между 48 и 56 милиона години.“, каза още той.

Четирите ключови периода, които се открояват в историята на планетата, са: от олигоцена до миоцена (преди около 20 до 30 милиона години); средата на кредата (преди около 90 до 100 милиона години); от късната юра до ранната креда (преди около 140 до 150 милиона години); и ранната юра (преди около 190 до 200 милиона години).

Източник: people.com    
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