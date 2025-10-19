България

"Да бъдеш лекар е мисия": България отдава почит на своите медици

В деня, в който се почита паметта на Св. Йоан Рилски - Чудотворец, се отбелязва и Денят на българския лекар

19 октомври 2025, 13:39

П олитици и медицински експерти отправиха своите поздрави към българските лекари по повод Деня на българския лекар - 19 октомври. В посланията си те изразиха признателност към всеотдайността и професионализма на медиците, които ежедневно се грижат за здравето и живота на хората въпреки предизвикателствата в системата.

"Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в приветствието си към лекарите, публикувано във Фейсбук.

Днес се отбелязва Денят на българския лекар. Днес почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея, допълва той. Професионализмът, високата ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето и, благодарение на тях, страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина, казва още министър Кирилов.

Министърът на здравеопазването посочва, че ще продължи да работи за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, и пожелава на медиците щастие, професионални успехи и признание, "което напълно заслужават"

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова поздрави българските лекари с техния професионален празник, който отбелязват в деня на свети Йоан Рилски Чудотворец, съобщиха от пресцентъра на парламента.

Изборът Ви да бъдете лекари е решение да се посветите всеотдайно на грижата за живота и здравето на своите пациенти, да дадете своите сили, енергия и познания в името на доброто, отбелязва председателят на парламента. Наталия Киселова подчертава, че няма друга професия, която да изисква толкова голяма съпричастност, самодисциплина и отдаденост, но и която да носи удовлетворение и радост от постигнатото в грижата за човека и неговото добруване.

Днес всички ние се обръщаме към Вас с искрена благодарност за усилията, които полагате в името на живота, и с пожелания да продължавате все така всеотдайно и компетентно да се грижите за болните, посочва Наталия Киселова. Вашият професионализъм и висок морален и обществен дълг не остават незабелязани и вярвам, че те са в основата на доверието и уважението на българските граждани към нашите лекари и специалисти, добавя тя.

„Нека Свети Йоан Рилски да бди над Вас и направлява делата Ви в името на живота, здравето и благоденствието на сънародниците ни“, пожелава председателят на Народното събрание. Бъдете здрави, бъдете удовлетворени от благородната мисия, на която сте се посветили, и се радвайте на много лични и професионални успехи, добавя Наталия Киселова в поздравлението по повод Деня на българския лекар.

Той е работил като реаниматор, има специалност Педиатрия, освен това е бил лекар на националния отбор по лека атлетика. За своя професионален път в медицината говори директорът на болница „Пирогов” д-р Валентин Димитров в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.

Лекарят даде и препоръки към родителите за по-здравословен начин на живот на децата им:

  • Ограничаване на телефоните до 20 минути на ден;
  • Спиране на фаст фууда – вредните храни;
  • Повече движение и спорт.

Личната рецепта за здраве на д-р Димитров е да има повече обич и добро отношение между хората.

Дерматологът чл. кор. проф. Николай Цанков също разказа за професионалния си път в ефира на NOVA NEWS.

Лекарят благодари на своите учители в професията и които смята за истинско съзвездие в науката.

Той коментира и проблемите в здравната система днес.

Професорът разказа още за експедицията на Антарктида, в която и той участва. Лекарят отчете огромният принос на проф. Христо Пимпирев.

Името на проф. Николай Цанков носи остров, който е част от Данеброговите острови в рамките на Вилхемският архипелаг.

Личната рецепта за здраве на професор Цанков е – движение, културни дейности, контакти с приятели и колеги.

В деня, в който се почита паметта на Св. Йоан Рилски - Чудотворец, се отбелязва и Денят на българския лекар. Денят се отбелязва от 1996 г., когато Българският лекарски съюз (БЛС) го избира за покровител на медиците. Призът „Лекар на годината 2025“ ще бъде връчен утре, по време на официална церемония. Младите лекари да останат в България, призова проф. Мария Токмакова, която миналата година беше отличена с приза „Лекар на годината 2024“.

Лекарите в страната ни са 34 247, показват данни от Националната здравно-информационна система, посочени от съсловната организация. От тях 23 846 са лекарите със специалност, като най-голям брой са медиците със специалност „Вътрешни болести“ – 4366, а най-малък е броят на специалистите „Медицинска педагогика“ – един, показват още данните. Общопрактикуващите лекари в България са 3741, като най-малко от тях – 42, са в област Търговище.

Преди дни от съсловната организация направиха редица предложения за законодателни промени, отразяващи реалните нужди и предизвикателства, пред които лекарите в България се изправят в ежедневната си работа. Според БЛС законодателните промени, които предлагат, са основополагащи за усъвършенстването на здравната система, като същевременно имат за цел да подобрят условията на работа за лекарите и да повишат качеството на медицинската помощ за пациентите.

В периода 31 октомври – 2 ноември в курортния комплекс "Св.св. Константин и Елена" ще се състои Седмият конгрес на Българския лекарски съюз и ще бъде на тема „Политики в здравеопазването“. Участниците във форума, който ще бъде с международно участие, ще обсъдят правните и етичните аспекти на предоставянето на здравни грижи, продължаващото медицинско обучение, трансплантациите и донорството, организацията и управлението на здравната система в съсловен и институционален контекст.

Източник: БТА, NOVA NEWS    
