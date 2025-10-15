България

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протестиращите настояват за заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата

15 октомври 2025, 20:48
ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ

Акцията в

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

П ореден протест на младите медици. След месеци неизпълнение на исканията им те отново демонстрираха в центъра на столицата под надслов „Погребението на едно бъдеще" и се отправиха и на шествие, предаде NOVA.

Протестиращите тръгнаха облечени в черно, с цветя в ръце и пренесоха ковчег от сградата на Здравното министерство към сградата на парламента. Шествието продължава към „Орлов мост”.

45 снимки
Исканията им за едно добро бъдеще у нас и достойно заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата.

В тяхна подкрепа на протест излязоха в Пловдив, както и български студенти в Германия.

„Ходим на срещи, ходим на всякакви работни групи, комисии и така нататък. Всеки се прави, че иска да помогне, но когато стане дума за реални действия, всеки се покрива и някак си все има по-важна работа за вършене. Няма да допуснем това да се случи”, заяви Калина Божилова  от Инициативен комитет „Бъдеще в България”.

Младите медици отново излизат на протест

„За тези хора е важно да има пари, за да останат в България. Защото в края на краищата тази държава е основана от млади хора и трябва да се крепи на млади хора”, смята Николай Марков.

„Много се надяваме да ни дадат бъдеще, защото в противен случай ще бъдем принудени да излезем извън страната. И по-лошото е, че хората не осъзнават, че това в ущърб на населението”, посочи Ралица Стойчева.

Източник: NOVA    
Млади медици Протест
Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Преди 3 дни

Всичко от днес

