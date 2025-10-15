Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Забрана на социалните мрежи за деца под 15 години: Изпълнима мярка или нереалистична идея?

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

П ореден протест на младите медици. След месеци неизпълнение на исканията им те отново демонстрираха в центъра на столицата под надслов „Погребението на едно бъдеще" и се отправиха и на шествие, предаде NOVA.

Протестиращите тръгнаха облечени в черно, с цветя в ръце и пренесоха ковчег от сградата на Здравното министерство към сградата на парламента. Шествието продължава към „Орлов мост”.

Исканията им за едно добро бъдеще у нас и достойно заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата.

В тяхна подкрепа на протест излязоха в Пловдив, както и български студенти в Германия.

„Ходим на срещи, ходим на всякакви работни групи, комисии и така нататък. Всеки се прави, че иска да помогне, но когато стане дума за реални действия, всеки се покрива и някак си все има по-важна работа за вършене. Няма да допуснем това да се случи”, заяви Калина Божилова от Инициативен комитет „Бъдеще в България”.

Младите медици отново излизат на протест

„За тези хора е важно да има пари, за да останат в България. Защото в края на краищата тази държава е основана от млади хора и трябва да се крепи на млади хора”, смята Николай Марков.

„Много се надяваме да ни дадат бъдеще, защото в противен случай ще бъдем принудени да излезем извън страната. И по-лошото е, че хората не осъзнават, че това в ущърб на населението”, посочи Ралица Стойчева.