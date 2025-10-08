България

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

Медиците призовават дългогодишния управител да остане на позицията си

8 октомври 2025, 09:40
Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента
След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)
Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес
Новият предмет

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС
Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"
Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

П ротест в Павликени срещу промени в ръководството на общинската болница. Лекарите са недоволни, че Общинският съвет в града обмисля това да се случи на извънредно заседание, а управата и служителите на болницата са подготвили колективна оставка, съобщи NOVA.

Общинската болница обслужва 30 000 души на територията на поне 2 общини. 150 души работят в лечебното заведение, а 3 месеца продължава процедурата по избор на новия управител. Хората предполагат, че новото предложение ще доведе до катаклизми в управлението на болницата. 

“Подкрепяме с мирен протест управителката на нашата болница, която я стабилизира. 16 години беше управител, преведе болницата през много кризи, включително COVID-19. Комисията я класира на второ място с незаслужено ниски оценки, което е недопустимо. Затова хората искат стабилност и управителя да продължи да управлява търговското дружество”, обясни д-р Стоев. 

“Кръстева е с много добър управленски опит, стабилизира болницата, повиши заплатите ни. Ние сме един много малък, сплотен колектив, който работи в добра колаборация. Страхуваме се, че болницата ще бъде затворена, а специалистите заплашват, че ще напуснат. След тях ще напуснем и ние, защото няма как да работим по медицинските стандарти”, каза ст. мед. сестра Савова, която от 32 години работи в болницата.

“Дали ще се стигне до колективна оставка зависи от ситуацията. Доста жалка ситуация. Не е нормално. Както сме изпратили депутатите в НС да ни представляват, така и общинските съветници трябва да работят за нас и да ни питат”, смята д-р Вътев, който от 43 години работи в Павликени. 

“Комисията е работила по ясни правила, определени от Общински съвет. Хората имат някакви притеснения, че болницата ще затвори и ще напуснат. Не знам на какво основание”, каза председателят на здравната комисия към ОБС - Павликени Цанко Цонев.

“Ние сме избрали управител на база оценки на 7-членна комисия. В нея няма лекари, но има становища от РЗИ, РЗОК и други медицински лица, които са присъствали на изпита”, допълни той.

Дългогодишният управител д-р Ренета Кръстева обясни, че от първото място я делят 12 стотни. “На устния изпит комисията ми каза, че отговорите ми са изчерпателни и предостатъчни”.

“Следвахме определени критерии. Решението на комисията подлежи на гласуване на Общински съвет, което е днес. Към този момент болницата няма действащ управител. Договорът на д-р Кръстева е изтекъл и не е удължен”, каза Цонев. 

Служителите ще продължат протеста си пред Общински съвет.

 

Източник: NOVA    
Протест Павликени Общинска болница Смяна на ръководство Лекари Колективна оставка Общински съвет Здравеопазване Др Ренета Кръстева Болнична криза Недоволство
Последвайте ни
Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Duster и Bigster неутрализират най-големия си недостатък

Duster и Bigster неутрализират най-големия си недостатък

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 21 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 22 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 19 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кибершок в Лондон: Данни на хиляди деца попаднаха в ръцете на хакери</p>

Опасна кибератака: Откраднаха данни на 8000 деца от детски градини в Лондон

Свят Преди 31 минути

Хакерите са отказали да посочат каква сума пари са поискали от компанията, която управлява 18 детски градини в Лондон

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Златото премина рекордните 4 000 долара за тройунция

Пари Преди 35 минути

Глобална икономическа несигурност, търговската война на Доналд Тръмп и геополитически кризи повлияха на скока на златото

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Любопитно Преди 45 минути

Животът на пазача на фар не случайно е вдъхновил няколко страшни филма

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Щастлива развръзка: Евакуираха всички блокирани на Еверест алпинисти

Свят Преди 55 минути

Районът около Еверест остава временно затворен

<p>&nbsp;Тези храни повишават риска от рак на белия дроб</p>

Ултрапреработените храни повишават риска от рак на белия дроб

Любопитно Преди 1 час

Хората, които консумират най-много ултрапреработени храни, са с 41% по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Свят Преди 1 час

До момента са задържани 46 души, сред които най-малко двама българи

<p>За съучастничество в &quot;геноцид&quot;: Мелони и двама министри са дадени на МНК</p>

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Свят Преди 1 час

Премиерът на Италия уточни, че освен нея, сигналът касае и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и на външните работи Антонио Таяни

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Любопитно Преди 1 час

Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове"

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Пари Преди 2 часа

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Свят Преди 3 часа

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик

<p>Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години</p>

Проучване: Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години

Любопитно Преди 3 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Свят Преди 3 часа

Адвокатът му твърди, че Чансли е загубил 9 килограма в затвора

Дъжд и вятър обхващат страната, червен код за опасни валежи

Дъжд и вятър обхващат страната, червен код за опасни валежи

България Преди 3 часа

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Технологии Преди 3 часа

Законите на физиката не правят изключения

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Сапунджиева отново заслужи мястото си във Войната на племената

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от "Хамас" в Газа

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от "Хамас" в Газа

Свят Преди 11 часа

В Египет се провеждат непреки преговори между израелското правителство и "Хамас"

Всичко от днес

От мрежата

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Какво става с тялото ти, ако ядеш само веднъж на ден

Edna.bg

Свидетел на злополучното рали във Варна: Маршалите не реагираха адекватно

Gong.bg

Съпругата на Неделев: Искат да го очернят с платени статии и злословене зад гърба

Gong.bg

Закъсали автомобили в Русе заради проливните дъждове

Nova.bg

Какви са щетите след пороите в Лозенец и Ахтопол

Nova.bg