Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

П ротест в Павликени срещу промени в ръководството на общинската болница. Лекарите са недоволни, че Общинският съвет в града обмисля това да се случи на извънредно заседание, а управата и служителите на болницата са подготвили колективна оставка, съобщи NOVA.

Общинската болница обслужва 30 000 души на територията на поне 2 общини. 150 души работят в лечебното заведение, а 3 месеца продължава процедурата по избор на новия управител. Хората предполагат, че новото предложение ще доведе до катаклизми в управлението на болницата.

“Подкрепяме с мирен протест управителката на нашата болница, която я стабилизира. 16 години беше управител, преведе болницата през много кризи, включително COVID-19. Комисията я класира на второ място с незаслужено ниски оценки, което е недопустимо. Затова хората искат стабилност и управителя да продължи да управлява търговското дружество”, обясни д-р Стоев.

“Кръстева е с много добър управленски опит, стабилизира болницата, повиши заплатите ни. Ние сме един много малък, сплотен колектив, който работи в добра колаборация. Страхуваме се, че болницата ще бъде затворена, а специалистите заплашват, че ще напуснат. След тях ще напуснем и ние, защото няма как да работим по медицинските стандарти”, каза ст. мед. сестра Савова, която от 32 години работи в болницата.

“Дали ще се стигне до колективна оставка зависи от ситуацията. Доста жалка ситуация. Не е нормално. Както сме изпратили депутатите в НС да ни представляват, така и общинските съветници трябва да работят за нас и да ни питат”, смята д-р Вътев, който от 43 години работи в Павликени.

“Комисията е работила по ясни правила, определени от Общински съвет. Хората имат някакви притеснения, че болницата ще затвори и ще напуснат. Не знам на какво основание”, каза председателят на здравната комисия към ОБС - Павликени Цанко Цонев.

“Ние сме избрали управител на база оценки на 7-членна комисия. В нея няма лекари, но има становища от РЗИ, РЗОК и други медицински лица, които са присъствали на изпита”, допълни той.

Дългогодишният управител д-р Ренета Кръстева обясни, че от първото място я делят 12 стотни. “На устния изпит комисията ми каза, че отговорите ми са изчерпателни и предостатъчни”.

“Следвахме определени критерии. Решението на комисията подлежи на гласуване на Общински съвет, което е днес. Към този момент болницата няма действащ управител. Договорът на д-р Кръстева е изтекъл и не е удължен”, каза Цонев.

Служителите ще продължат протеста си пред Общински съвет.