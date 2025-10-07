България

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

Демонстрантите са категорични, че проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на техните проблеми, вече се изчерпа

Обновена преди 18 минути / 7 октомври 2025, 19:13
Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие
Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване
Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони
След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в

След потопа граждани и институции търсят отговор: Можеше ли да бъде избегната трагедията в "Елените"
Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в

Регионалният министър: Установени са съществени пропуски в "Елените"
Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

Свлачище блокира пътя Асеновград - Смолян

П ротестиращи млади лекари блокираха движението на Орлов мост.

Те тръгнаха от сградата на Министерството на здравеопазването, като скандираха "Бъдеще в България", "Оставка", "Няма да търпим, няма да мълчим", " Елате с нас, протестът е за вас". Протестът е разрешен до 21:00 часа. Недоволните настояват за достойно заплащане в размер на 150% от средната работна заплата за страната. 

Протестът е под надслов "Стига лъжи!"

Младите медици отново излизат на протест

Ако няма промени ще продължим с протестите, каза д-р Даниел Кипров. "Продължаваме да се занимаваме с гаврата, на която ни подлагат политиците месеци наред", каза той. Кипров припомни, че политиците обещаха до края на юли да има законови промени. По думите му удължаването на работата на работната група, която трябва да прецизира текстовете по законопроектите за промени в Закона да лечебните заведения до 31 октомври, означава, че те ще се оправдаят с липса на заложени средства в бюджета за следващата година.

 

Млади лекари протестират със стегнати за чужбина куфари

Вече нямаме доверие, че разговорите, които провеждаме имат някакъв смисъл, каза студентът по медицина Василена Киара Димитрова. По думите ѝ това е протакане във времето. Експертите в МЗ ни казаха, че в наредбата за специализации не може да се определят възнаграждения, дори минимални, но такава наредба има в Министерството на образованието и науката (МОН), в която дори с числа са посочени минималните заплати за преподаватели, допълни Димитрова. 

"Достойнство, не мълчание": Медици излизат на протест

Успяхме да съберем подписи за провеждане на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазване утре, на която да се разгледат предложенията за промени, каза председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който също дойде на протеста. Надяваме се в комисията да бъдат подкрепени исканията на младите лекари, които ние предлагаме в законопроекта си - обвързване със средната работна заплата. По думите му обвързването на заплащането с Колективния трудов договор (КТД) не е сработило. Анализите ни показват, че за повишаването на исканите възнаграждения са необходими 240 млн. лв. на година, каза още Василев. 

 

Вижте повече в нашата галерия:

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"
10 снимки
Бъдеще в България Млади лекари на протест
Бъдеще в България Млади лекари на протест
Бъдеще в България Млади лекари на протест
Бъдеще в България Млади лекари на протест
Източник: БТА, БГНЕС    
Протест на медиците Млади лекари Здравеопазване Министерство на здравеопазването Празни обещания Условия на труд Възнаграждения Бъдеще в България Медицински сестри Системни проблеми
Последвайте ни

По темата

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

pariteni.bg
Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 11 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 8 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 8 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 6 часа

Виц на деня

След първия месец от брака: – Скъпи, защо мълчиш? – Пестя аргументи за следващия скандал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сняг блокира прохода Превала

Сняг блокира прохода Превала

България Преди 1 час

Шест машини са на терен и извършват снегопочистване

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"

Свят Преди 1 час

В същото време ивицата Газа е опустошена от ответната кампания на Израел, довела до десетки хиляди жертви

Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи

Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи

Любопитно Преди 2 часа

Клиентите на Пощенска банка могат да се възползват от услугата както в дигиталните канали, така и в клоновете на банката

<p>Адвокат хвърли обувка по върховния съдия на Индия</p>

Адвокат хвърли обувка по върховния съдия на Индия след спор за индуистко божество

Свят Преди 2 часа

Инцидентът, станал по време на съдебно заседание в Делхи, предизвика политическа буря и обществено възмущение. Премиерът Нарендра Моди го определи като „крайно осъдителен акт“, а съдия Гаваи запази пълно спокойствие и призова залата „да не се разсейва“

Община Царево: Стари снимки от 2023 г. заблуждават за бедствие в с. Лозенец

Община Царево: Стари снимки от 2023 г. заблуждават за бедствие в с. Лозенец

Свят Преди 2 часа

От администрацията подчертават, че към момента няма сигнали за бедстващи или пострадали хора в населеното място

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Още един от Победителите влиза в голямата игра

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

България Преди 3 часа

Проверката на място е установила, че тя преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

„Тук си!“: Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Лопес тъкмо даваше интервю, когато бившият ѝ съпруг се опита да привлече вниманието ѝ

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

България Преди 3 часа

Той отбелязва, че МВР е било въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

България Преди 3 часа

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината“

България Преди 3 часа

Всички общини трябва да бъдат равнопоставени, заяви Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“

7-те най-големи секс мита в историята

7-те най-големи секс мита в историята

Любопитно Преди 3 часа

Да си го признаем - когато мислим за история, думата „сексуално просветление“ рядко ни идва наум

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Свят Преди 3 часа

Как чревният микробиом и ежедневното кисело мляко може да се окажат ключът към дълголетието

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

България Преди 3 часа

ВСС поиска от Народното събрание тълкуване на закона за ВАС

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Свят Преди 4 часа

Дронът не е причинил щети

<p>Скалата коментира провала на последния си филм</p>

Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм

Любопитно Преди 4 часа

Филмът „The Smashing Machine“ събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Edna.bg

5 метода за понижаване на кръвната захар по естествен начин

Edna.bg

Още един велик играч на Барселона и Испания каза "край" (видео)

Gong.bg

Арсенал с важно решение за Давид Рая

Gong.bg

От 9-и октомври глоби очакват търговците, които не изписват цените в лева и евро

Nova.bg

Регионалният министър: Има сгради, построени върху река в Елените

Nova.bg