"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"

П ротестиращи млади лекари блокираха движението на Орлов мост.

Те тръгнаха от сградата на Министерството на здравеопазването, като скандираха "Бъдеще в България", "Оставка", "Няма да търпим, няма да мълчим", " Елате с нас, протестът е за вас". Протестът е разрешен до 21:00 часа. Недоволните настояват за достойно заплащане в размер на 150% от средната работна заплата за страната.

Протестът е под надслов "Стига лъжи!"

Ако няма промени ще продължим с протестите, каза д-р Даниел Кипров. "Продължаваме да се занимаваме с гаврата, на която ни подлагат политиците месеци наред", каза той. Кипров припомни, че политиците обещаха до края на юли да има законови промени. По думите му удължаването на работата на работната група, която трябва да прецизира текстовете по законопроектите за промени в Закона да лечебните заведения до 31 октомври, означава, че те ще се оправдаят с липса на заложени средства в бюджета за следващата година.

Вече нямаме доверие, че разговорите, които провеждаме имат някакъв смисъл, каза студентът по медицина Василена Киара Димитрова. По думите ѝ това е протакане във времето. Експертите в МЗ ни казаха, че в наредбата за специализации не може да се определят възнаграждения, дори минимални, но такава наредба има в Министерството на образованието и науката (МОН), в която дори с числа са посочени минималните заплати за преподаватели, допълни Димитрова.

Успяхме да съберем подписи за провеждане на извънредно заседание на парламентарната комисия по здравеопазване утре, на която да се разгледат предложенията за промени, каза председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, който също дойде на протеста. Надяваме се в комисията да бъдат подкрепени исканията на младите лекари, които ние предлагаме в законопроекта си - обвързване със средната работна заплата. По думите му обвързването на заплащането с Колективния трудов договор (КТД) не е сработило. Анализите ни показват, че за повишаването на исканите възнаграждения са необходими 240 млн. лв. на година, каза още Василев.