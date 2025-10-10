Личните лекари искат двойно увеличение на таксата за преглед

България

10 октомври 2025, 06:41
Източник: iStock

Н ационалното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлага повишаване на таксата за посещение при личен лекар на два етапа – от ноември да се плаща 3.90 лева, а от догодина около 6 лева или 0.5% от минималната работна заплата, съобщи Pariteni.bg.

Пред Радио София председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България доц. д-р Любомир Киров обясни, че актуализацията е трябвало да се случи доста по-рано и плавно през годините, за да не изглежда драстично вдигането сега на таксата.

Той припомни, че група пациенти – социално слаби, хронично болни, включително и лица до 18 години и учащи във висши учебни заведения, са освободени от потребителска такса.

"Това, което към момента предлагаме като първа стъпка едва ли по някакъв начин би ги ограничило. И в бъдеще, което предлагаме пак не би било препятствие. Трябва да се знае, че такава потребителска такса се дължи не само при нас, а и в специализираната медицинска помощ и в болниците. Ние говорим за един принцип, който трябва да има тази такса, както съфинансираща роля, така и ограничаваща роля“, каза доц. Киров.

По думите му, от години съсловието, освен че извършва на свой гръб медицински услуги, поема и социални функции.

"Затова ние казваме, че е крайно време, всеки като институция, който е решил да облекчи по някаква причина от това задължение определени групи хора, то нека бъде така добър, че да възстанови тази сума на съответните хора – те да си я заплатят, а след това да им бъде възстановена, а не това да става за сметка на изпълнителите на медицинска помощ", посочи доц. д-р Любомир Киров.

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България предлагат и въвеждане на потребителска такса и при децата.

"Това може да стане както по принципа на хората над 65 години – една част се заплаща от родителите, не от децата, а останалата част от държавния бюджет", каза доц. д-р Любомир Киров.

По отношение на поетапното увеличение на таксата, председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари обясни, че една от причините за това предложение, е да може от началото на 2026 г., когато България приеме официално евро валутата, сумата да бъде цяла.

Източник: pariteni.bg    
