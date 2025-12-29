Свят

Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват

В даден момент, вероятно още тази зима, ще се появи нов вариант, който „или ще бъде по-заразен от XFG, или ще успява по-добре да избягва съществуващия имунитет, или ще съчетава и двете“

29 декември 2025, 11:36
Какво ще се случи с COVID-19 през 2026 г. – експерти обясняват
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

П очти шест години изминаха, откакто Световната здравна организация обяви COVID-19 за пандемия през 2020 г. И макар заболяването вече да не се счита за извънредна ситуация в областта на общественото здраве, то все още може да доведе до сериозно влошаване на състоянието при по-уязвимите хора.

Тъй като в момента броят на случаите в САЩ нараства — нещо типично за зимните месеци — Newsweek разговаря с експерти за това как ще се развива COVID-19 през 2026 г. и за какви симптоми да следим.

Кои варианти и симптоми ще циркулират през 2026 г.?

Съществуват много различни варианти на COVID-19, според някои източници над 20, но експертите смятат, че през 2026 г. най-разпространени ще бъдат вариантите от семейството на Омикрон.

„Всички циркулиращи в момента варианти на COVID са част от семейството Омикрон, което е с нас вече няколко години“, казва д-р Уилям Шафнер, професор по превантивна медицина и медицина към Медицинския център на университета „Вандербилт“, пред Newsweek.

Най-новият вариант, произхождащ от семейството Омикрон, се нарича XFG, или Стратус, обяснява д-р Томас Русо, професор и ръководител на отделението по инфекциозни болести в Университета в Бъфало. 

„Изглежда, че този вариант успява по-добре да заобикаля имунната защита в сравнение с предшествениците си, което му позволява да стане доминиращ, тъй като имунитетът от предишна инфекция или ваксинация не е бил пълен“, казва той.

Поради това XFG в момента „движи броя на случаите“, допълва Русо, като отбелязва, че „се очаква появата на нов вариант“, макар и да не е ясно кога точно.

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), COVID-19 може да предизвика широк спектър от симптоми, сред които температура, втрисане, кашлица, задух, запушен нос, възпалено гърло, загуба на вкус или обоняние, умора, болки в тялото, главоболие и много други.

Вероятно симптомите ще останат същите и през 2026 г., „варирайки от възпалено гърло и леки настинкови оплаквания до тежко протичане и смърт, в зависимост от състоянието на пациента“, посочва Русо.

Деца под 4-годишна възраст, бременни жени, хора над 65 години, хора с отслабена имунна система и такива с придружаващи заболявания са „по-склонни да имат тежък изход“, добавя той.

Ще има ли увеличение на случаите през 2026 г.?

Шафнер смята, че настоящите варианти на COVID-19 ще „продължат да причиняват предимно леки заболявания през тази зима, но и тежки случаи“. По думите му вече се наблюдава „увеличение на хоспитализациите“, което сигнализира началото на очаквания зимен пик.

В момента вирусът COVID-19 „мутира постепенно в рамките на семейството Омикрон“, обяснява той. „За щастие, от няколко години насам на международната сцена не се е появявал драстично нов вариант на вируса“.

Въпреки това Русо смята, че в даден момент, вероятно още тази зима, ще се появи нов вариант, който „или ще бъде по-заразен от XFG, или ще успява по-добре да избягва съществуващия имунитет, или ще съчетава и двете“.

Освен мутациите на вируса, ваксинацията също оказва влияние върху нивата на хоспитализация. Според Шафнер при настоящото увеличение на хоспитализациите, свързани с COVID-19, „практически никой от пациентите не е с актуализирана ваксинация срещу COVID“.

Той подчертава, че ваксината срещу COVID-19 „продължава да предпазва от тежко протичане, но за съжаление остава недостатъчно използвана сред населението“.

