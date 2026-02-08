Манделсън е изправен пред искане да върне обезщетението, получено след отстраняването му като посланик в САЩ

Б ившият британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, който беше и министър в правителството, когато лейбъристите бяха на власт преди повече от 15 години, е изправен пред искане да върне обезщетението, което е получил след отстраняването му от посланическия пост в САЩ, предаде ДПА.

Висшият член на Лейбъристката партия беше отстранен заради връзките му с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, но гневът в британския парламент се засили след публикуването на най-новите документи, които показват, че той е предавал секретна информация на неговия приятел, докато е бил министър в правителството.

Стармър се извини на жертвите на Епстийн за назначаването на Манделсън

Съюзниците на премиера Киър Стармър заявиха, че Манделсън трябва да върне финансираното от данъкоплатците обезщетение или да го дари на благотворителна организация.

Министерството на външните работи, Общността на нациите и развитието на Великобритания съобщи, че е започнало разследване „в светлината на новата информация, която е била разкрита“.

Lord Mandelson in his underpants. He resigned last night from the Labour Party, some speculate there're more sleeze revelations to come. He received $75,000 from Epstein, his husband $10,000.



What poor judgement Starmer showed in appointing him Britain's Washington Ambassador. pic.twitter.com/aJZZEVK30d — David Atherton (@DaveAtherton20) February 2, 2026

Обезщетението, финансирано от британските данъкоплатци, което Манделсън е получил след отстраняването му през септември миналата година, може да е достигнало до 55 000 британски лири (75 000 долара) преди данъците и удръжките, съобщи британският в. „Сънди Таймс“.

Стармър се бори за оцеляването си на фона на въпроси относно решението му да назначи Манделсън на поста посланик в САЩ.

В писмо, публикувано в лондонския "Таймс", Питър Манделсън отрече да се е поддал на влиянието на руския олигарх Олег Дерипаска

Пълни подробности за обезщетението на Манделсън, след като бе отстранен едва седем месеца след назначаването му във Вашингтон, ще бъдат разкрити пред парламента на Великобритания, след като британските депутати подкрепиха искането за разкриване на документи, свързани със службата му в правителството.

Според в. „Сънди Таймс” сумата може да е между 38 750 и 55 000 британски лири (52 760 до 75 000 долара), като се има предвид, че лорд Манделсън е получавал най-високата заплата, докато е бил на дипломатическа служба - годишна заплата от 155 000 до 220 000 британски лири (211 040 до 299 540 долара), и е имал право на 3-месечно обезщетение.