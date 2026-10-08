Четирима арестувани при наркосделка в София: Задържани са близо 9 кг марихуана

9,12 кг марихуана са задържани при полицейска акция, а четирима души са привлечени като обвиняеми за държане и разпространение на наркотични вещества. Дрогата е била разпределена в три обекта, съобщиха от Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) пред журналисти.
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Един от задържаните вече е бил осъждан за разпространение на наркотици. За сходно престъпление той е получил присъда от четири години затвор.
Четиримата са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Заместник-директорът на ГДНП старши комисар Димитър Андонов съобщи, че акцията е проведена на 6 октомври. Четиримата са били задържани, докато подготвяли сделка с наркотика.
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По думите му установеното наркотично вещество е било с високо качество. Андонов уточни, че групата е действала заедно за първи път.
Началникът на отдел „Разследване“ към ГДНП посочи, че за подобно престъпление законът предвижда наказание от 3 до 12 години затвор.
Разследването по случая продължава.
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Открит е и склад с амфетамини
От ГДНП разказаха и за друг случай от преди около три седмици. Тогава е бил установен склад, в който са били открити различни наркотични вещества, включително 9 кг амфетамини.
По отношение на разпространението на фентанил в страната от ГДНП посочиха, че след предприетите действия то е децентрализирано и се осъществява от малки групи.
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На този етап няма локализирани места, в които да се произвеждат по-големи количества фентанил, уточниха от полицията.
От ГДНП подчертаха още, че фентанилът не е основният наркотик, който се разпространява в България, като по думите им той е заел мястото на хероина.