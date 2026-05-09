19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

9 май 2026, 15:48
В столичния квартал „Дружба“ беше установен за държане и разпространение на дрога 41-годишен мъж, известен на полицията и осъждан.

По време на процесуално-следствените действия в дома му криминалистите открили домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана.

Помещението било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна системи за отглеждането на растенията.

Иззети са множество саксии с марихуана, както и пет пакета тревиста маса с приблизително тегло около 50 г, таблетки екстази, машина за ламиниране, две електронни везни и един въздушен пистолет.

По случая се води досъдебно производство. На мъжа е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

Същия ден, 7 май, в кв. „Красна поляна“ полицейски служители спрели за проверка 25-годишен младеж, криминално проявен, за когото имало информация, че държи и разпространява наркотици в столицата.

У него било открито неголямо количество марихуана. Проверката продължила и в дома му.

При обиска приятелката на мъжа опитала да се отърве от наркотика, като изхвърлила част от него през терасата.

И двамата са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а материалите по досъдебното производство са докладвани на Софийската градска прокуратура.

Общото количество иззета марихуана е около 100 дози, иззети са и около 3500 евро.

Късно вечерта в същия квартал полицаи задържаха за срок до 24 часа двама благоевградчани, на 42 и 44 г., регистрирани  за кражби и наркотици.

При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози кафяво прахообразно вещество - фентанил. Води се досъдебно производство.

Полицейски действия в рамките на спецоперацията на СДВР се провели и на територията на столичното Пето РУ-участък „Кремиковци“ след получена оперативна информация за мъж на 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици на територията на кв. „Ботунец“.

Около 10 ч. сутринта на 7 май полицейските служители го задържали заедно с негов  клиент – младеж на 26 г. , в момент на покупко-продажба на дрога.

Дилърът се опитал да осуети проверката и побягнал, но след кратко преследване бил задържан.

При последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от него жилище били намерени и иззети множество малки пликчета, съдържащи около 100 г зелена тревиста маса (марихуана) и близо 50 г бяло прахообразно вещество (амфетамин и кокаин), както и работеща електронна везна.

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение.

За последните две денонощия в районните управления на територията на София са задържани още 12 души - 10 мъже и 2 две жени с малки количества дрога, предимно марихуана.

Те са отведени в ареста с полицейска мярка до 24 часа, а по случаите са заведени бързи производства. 

