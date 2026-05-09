19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

В столичния квартал „Дружба“ беше установен за държане и разпространение на дрога 41-годишен мъж, известен на полицията и осъждан.

По време на процесуално-следствените действия в дома му криминалистите открили домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана.

Помещението било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна системи за отглеждането на растенията.

Спецоперация: Разкриха две наркооранжерии в София

Иззети са множество саксии с марихуана, както и пет пакета тревиста маса с приблизително тегло около 50 г, таблетки екстази, машина за ламиниране, две електронни везни и един въздушен пистолет.

По случая се води досъдебно производство. На мъжа е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

Същия ден, 7 май, в кв. „Красна поляна“ полицейски служители спрели за проверка 25-годишен младеж, криминално проявен, за когото имало информация, че държи и разпространява наркотици в столицата.

У него било открито неголямо количество марихуана. Проверката продължила и в дома му.

Миниоранжерия за канабис в софийско жилище

При обиска приятелката на мъжа опитала да се отърве от наркотика, като изхвърлила част от него през терасата.

И двамата са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а материалите по досъдебното производство са докладвани на Софийската градска прокуратура.

Общото количество иззета марихуана е около 100 дози, иззети са и около 3500 евро.

Късно вечерта в същия квартал полицаи задържаха за срок до 24 часа двама благоевградчани, на 42 и 44 г., регистрирани за кражби и наркотици.

При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози кафяво прахообразно вещество - фентанил. Води се досъдебно производство.

Полицейски действия в рамките на спецоперацията на СДВР се провели и на територията на столичното Пето РУ-участък „Кремиковци“ след получена оперативна информация за мъж на 30 години от активния криминален контингент, който разпространява наркотици на територията на кв. „Ботунец“.

Разкриха домашна лаборатория за отглеждане на марихуана

Около 10 ч. сутринта на 7 май полицейските служители го задържали заедно с негов клиент – младеж на 26 г. , в момент на покупко-продажба на дрога.

Дилърът се опитал да осуети проверката и побягнал, но след кратко преследване бил задържан.

При последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от него жилище били намерени и иззети множество малки пликчета, съдържащи около 100 г зелена тревиста маса (марихуана) и близо 50 г бяло прахообразно вещество (амфетамин и кокаин), както и работеща електронна везна.

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение.

За последните две денонощия в районните управления на територията на София са задържани още 12 души - 10 мъже и 2 две жени с малки количества дрога, предимно марихуана.

Те са отведени в ареста с полицейска мярка до 24 часа, а по случаите са заведени бързи производства.