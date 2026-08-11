Пожар избухна над Свети Влас

П ожар избухна над Свети Влас, в района над местността Инцараки. Сигналът за огъня е подаден днес малко преди 14:00 часа, предава БНТ.

Първоначално пламъците са обхванали сухи треви и храсти в района. Впоследствие огънят е навлязъл и в малка част от горската територия.

Пожар пламна край Стара Загора

На място са изпратени общо четири противопожарни екипа. Два от екипите са от Несебър, а други два са от Бургас.

Пожарникарите са предприели действия за локализиране на огъня и ограничаването му.

Към момента няма данни пожарът да застрашава хора или сгради. Няма опасност и за населението в района.