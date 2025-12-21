ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

В нимавайте като си купуване кола по интернет. За тази измама предупредиха от ГДБОП, съобщи БНР.

У нас и в посолството ни в Германия имало десетки сигнали с измамени, които уж купили коли през легитимни интернет платформи, но не ги получили.

С от 1000 до 100 000 евро са изгорели желаещите да имат кола, каза Асен Кунчев, началник на отдел "Кибератаки и финансови измами в интернет" при дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП.

Срещу тази сравнително нова тип измама ГДБОП казва, че не може да се направи почни нищо. Банковите сметки, които мнимият продавач дава за превод на сумата, водят до т.нар. "финансови мулета", от които не може да се търси отговорност и имущество.

За разлика от България, германската полиция е започнала кампания за информиране на потребителите на подобни платформи да внимават с онлайн покупките на автомобили.

Представителят на българското МВР в Германия Ваня Велчева цитира един от съветите на германските власти Съветите, които дават властите в Германия, е потребителите да осъществят контакт с платформата "Сигурна покупка на автомобили в интернет".