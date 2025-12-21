България

ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет

С от 1000 до 100 000 евро са изгорели желаещите да имат кола

21 декември 2025, 21:05
ГДБОП предупреждава за измами при покупка на автомобили по интернет
Източник: iStock

В нимавайте като си купуване кола по интернет. За тази измама предупредиха от ГДБОП, съобщи БНР.

У нас и в посолството ни в Германия имало десетки сигнали с измамени, които уж купили коли през легитимни интернет платформи, но не ги получили.

С от 1000 до 100 000 евро са изгорели желаещите да имат кола, каза Асен Кунчев, началник на отдел "Кибератаки и финансови измами в интернет" при дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП.

Срещу тази сравнително нова тип измама ГДБОП казва, че не може да се направи почни нищо. Банковите сметки, които мнимият продавач дава за превод на сумата, водят до т.нар. "финансови мулета", от които не може да се търси отговорност и имущество.

За разлика от България, германската полиция е започнала кампания за информиране на потребителите на подобни платформи да внимават с онлайн покупките на автомобили.

Представителят на българското МВР в Германия Ваня Велчева цитира един от съветите на германските власти Съветите, които дават властите в Германия, е потребителите да осъществят контакт с платформата "Сигурна покупка на автомобили в интернет".

Източник: БНР    
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 1 ден
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 1 ден
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 23 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 22 часа

