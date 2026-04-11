България

Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил

Продължават сигналите от добросъвестни купувачи, които са останали без колите си, след като полицията ги е конфискувала. Причината е, че автомобилите се оказват обявени за международно издирване, тъй като са лизингови в чужбина

11 април 2026, 09:23
П родължават сигналите до NOVA от добросъвестни купувачи, които са останали без колите си, след като полицията ги е конфискувала. Причината е, че автомобилите се оказват обявени за международно издирване, тъй като са лизингови в чужбина.

По време на регистрацията в КАТ колите не се издирват, затова безпроблемно преминават оттам. След продажбата и спирането на плащането на вноските по лизинга в чужбина, те се обявяват за издирване и така се стига до блокирането им за новите добросъвестни купувачи.

От прокуратурата призовават купувачите да търсят правата си по съдебен път. Само съдът може да се произнесе дали да върнат автомобила им.

Получихме сигнал и от младо семейство, което казва, че са закупили автомобила си след обява на сайта на оторизиран представител. Преди 4 години Велина Христова и съпругът ѝ са в очакване на третото им дете и решават да купят подходяща за това кола. Попадат на обява на страницата на оторизиран представител и отиват на място.  

„Отидохме, за да видим дали колата ще ни върши работа. Мерихме трите столчета, нагласяхме, и решихме да я вземем”, разказва Велина. 

„Това беше автомобил втора употреба, на 29 000 километра, около 2-годишен, все още в гаранция, с пълно сервизно обслужване. Надявахме се да можем да го вземем преди третото ни дете”, казва Калоян Капралов.  

Плащат 35 000 лева по банков път. Шофират известно време, дори излизат от България. Веднъж обаче камъче се удря в предното стъкло и го спуква. „За да се отстрани това, отидохме пак в сервиза на оторизирания представител”, разказва семейството.

Ремонтът се забавя и в крайна сметка им съобщават лошата новина.

„Пратихме запитване до официалната марка и ни върнаха, че номерът на рамата на колата е блокиран и колата е обявена за международно издирване. Точно след като си тръгнахме оттам, всички бяхме в шок, включително и самата компания. Те също бяха учудени. След като тръгнахме оттам, получихме обаждане от инспектор на СДВР”, казват потърпевшите.

Още на следващия ден се отзовават на обаждането и в СДВР доброволно предават колата, документите и ключовете. „Не можаха да ни кажат много тогава, разбрахме, че колата се води обсебена”, разказва Велина.

„Това, което разбрахме след писма до институциите, беше, че тя е взета на лизинг от българин в държава в Централна Европа, след това е докарана в България, където по неведоми пътища в КАТ е получила български талон на същото лице, след което е намерила своя път към следващ собственик, който се обажда на представител на марката, който им предлага да я продадат от негово име. Всъщност сделката, която ние сключихме, беше между нас и този втори собственик, юридическо лице”, обяснява Калоян Капралов.

Екипът ни потърси оторизирания представител, посочен от семейството. Оттам получихме писмена позиция: „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД е действало единствено като посредник, чиято роля се изчерпва със свързването на продавача на автомобила с потенциални купувачи, без да поема каквито и да било ангажименти или отговорности във връзка със самия автомобил.

Съгласно сключения между „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД и продавача на автомобила договор, дружеството е поело задължение единствено да предостави площ от своя шоурум, на която продавачът да излага автомобила си, както и да информира всеки потенциален купувач за това кой е действителният собственик на автомобила и да го насочи директно към продавача за всякаква допълнителна информация и евентуално сключване на сделка.

В случай, че купувачът и продавачът сключат помежду си договор за покупко-продажба, без каквото и да било участие на „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД и при изрично нареждане от страна на продавача след получаване на продажната цена, дружеството може да извърши единствено фактическото предаване на автомобила на купувача, доколкото автомобилът се намира в неговия шоурум. Други ангажименти или отговорности „Порше Интер Ауто БГ“ ЕООД не е поемало”.

Колата на семейството се намира на паркинг на полицията. От СДВР заявиха, че е образувано досъдебно производство за измама, но отказаха детайли от разследването. Най-вероятно става въпрос за фалшифициране на документи, сочат данните до момента.

„По досъдебното производство освен физическо лице има и дружество, което твърди, че е собственик – българско, представител на чуждо дружество, и то твърди, че автомобилът е негов“, каза Николай Николаев от Софийската районна прокуратура.

Семейството е отправило три искания към прокуратурата колата да им бъде върната.

„Нашият апел е граждани, които са в сходна ситуация, да търсят правата си по съдебен ред. Ние не можем да върнем колата. Имах същия казус като прокурор – след като няколко години тази кола не беше потърсена, от добра съвест се обадих на човека, който бездейства, за да го насърча да търси правата си, защото колата ще изгние на паркинга“, обясни Николай Николаев.

Освен че автомобилът изгнива на паркинга, Велина продължава да плаща данък за него. „Ние купихме и нова кола. Аз не мога да си платя данъка на новата, ако не платя на старата“, обяснява Велина.

Източник: Nova.bg    
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

