Цанко Цанков с нов успех на Световната купа по зимно плуване

Б ългарският плувец Цанко Цанков спечели два златни и един сребърен медал на Световната купа по зимно плуване в Полша. Състезанията бяха проведени при изключително тежки условия - температура от минус 12 градуса на въздуха и минус 0,4 градуса - на водата в пристанището на град Гдиня в Балтийско море, което е частично покрито с лед, предаде NOVA.

Цанков спечели злато на 1000 метра свободен стил - най-дългата и тежка дисциплина, злато на 450 метра свободен стил и сребро на 200 метра свободен стил.

В ефира на „Здравей, България“ той разказа, че престоят му във водата при най-дългата дистанция е бил около 13 минути. „Това беше най-студеният ден в Полша за последните 15 години и условията бяха изключително тежки. Самото чакане навън, докато ни дадат сигнал да влезем във водата, вече води до преохлаждане“, сподели плувецът.

При потапянето в ледена вода организмът изпитва т. нар. хипотермичен шок - кръвоносните съдове се свиват, а кръвта се насочва към жизненоважните органи.

„След петата-шестата минута вече не ти е студено – усеща се силна болка в цялото тяло и трябва психически да я преодолееш“, разказа спортистът.

В дисциплината на 200 метра свободен стил Цанков остана втори заради технически проблем - скъсано ориентиращо въже в коридора, което му е попречило да плува в права линия. Въпреки това, той успява да се пребори за среброто, а в следващото си влизане във водата отново стига до златото.

Възстановяването след подобно натоварване отнема 3-4 дни, като най-силно са засегнати пръстите на ръцете и краката заради по-слабото кръвоснабдяване.

Следващото голямо предизвикателство пред Цанков е Световното първенство по зимно плуване през март във Финландия, където басейнът ще бъде изрязан директно в замръзнало езеро. Освен това през годината му предстоят и два плувни маратона – Ла Манша и протока Цугару в Япония, с които се надява да завърши т.нар. „седем най-трудни плувни маратона в света“.