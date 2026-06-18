България

Румен Радев: Времето на кръстоносните походи приключи

"Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика", заяви премиерът

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 5 часа / 18 юни 2026, 12:26
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Б ългария ще наложи вето на новия пакет санкции планирани от Европейската комисия срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна, причините са мерките, засягащи руската православна църква и българската икономика, обяви премиерът Румен Радев. 

Времето на кръстоносните походи приключи. България винаги е отстоявала своите приоритети. Няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската икономика. Ще разберете как ще гласува България, след като обсъдя всички особености с колегите от ЕС. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в София във връзка с 21-ия санкционен пакет срещу Русия и преди да отпътува за лидерската среща на върха в Брюксел.

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова вчера каза относно следващия пакет санкции срещу Русия, че България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил.

"По какъв начин до момента санкциите спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции спомогнаха за мира", попита премиерът. 

"Тази война (в Украйна - бел. авт.) отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата, а сега тръгва да обхваща и религията. Мисля, че времето на кръстоносните походи приключи, каза Радев. „Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Времето на кръстоносните походи свърши“, добави премиерът.

"Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е Източноправославна като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква", каза още Румен Радев.

На въпрос осъжда ли руската атака срещу Киево-Печорска лавра премиерът отговори, че осъжда всяка атака върху цивилни обекти.

Радев каза още, че най-сетне трябва да се осъзнае по какъв санкциите срещу Русия спомогнаха за мира в Украйна.

  • Република Северна Македония

"Политическото ръководство на Република Северна Македония (РСМ) прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз (EС)", заяви още министър-председателят в отговор на журналистически въпрос.

По повод палежа на два дипломатически автомобила пред българското посолство в Скопие, Радев заяви, че не може да има двустранна среща между него и премиера на РСМ Християн Мицкоски, защото проблемът не е двустранен.

„Мицкоски има проблем с ЕС“, каза премиерът. Той посочи, че оттук нататък РСМ трябва да убеди ЕС, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на всички дипломатически представителства на нейна територия.

"Те очевидно не се справят", добави Румен Радев.

Той е на мнение, че големият проблем е, че това политическо ръководство не само не наказва такива палежи, а извършителите им даже биват стимулирани и се използват в предизборни кампании. Българският премиер подчерта, че докато няма ясно установени принципи на върховенството на правото, докато няма последствия за извършителите на такива недостойни деяния, „нямаме какво повече да си кажем с министър-председателя на РСМ“.

  • Цените на горивата

Премиерът очаква, че възможно най-скоро цените на горивата ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол. 

Цените на петрола се понижиха с над 2 % в азиатската търговия, след като САЩ и Иран подписаха временно споразумение, което предвижда прекратяване на конфликта между двете страни, възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции върху иранския петрол, предаде "Ройтерс".

"Цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси, защото те работят с закупен вече нефт на други цени", посочи Румен Радев.

Премиерът Радев отбеляза, че примирието е много е крехко.

"Има и трета държава – Държавата Израел, която също преследва своите цели, тя действа независимо от САЩ. Очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва и Израел и двете воюващи страни - САЩ и Иран, и да намерим трайно решение", коментира министър-председателят.

Лидерите на страните членки на ЕС тази вечер се събират в Брюксел на двудневна среща на върха, на която ще присъства и българският премиер. Тя ще е фокусирана върху Украйна, следващия дългосрочен бюджет на Евросъюза и глобалните икономически предизвикателства.

Очаква се срещата да започне с изслушване на украинския президент Володимир Зеленски, който пристига в Брюксел за първи път, откакто най-големият му опонент в ЕС – Виктор Орбан, загуби изборите в Унгария. 

По-рано Румен Радев участва в откриването на националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; БТА - Николай Трифонов    
България санкции Русия Румен Радев ЕС икономика война Брюксел политика международни отношения
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