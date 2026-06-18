България

ДПС предлага законови промени за реабилитация на жертвите на „възродителния процес“

В мотивите си от парламентарната група посочват, че трябва да бъдат поправени грешките от тоталитарния режим

18 юни 2026, 14:16
ДПС предлага законови промени за реабилитация на жертвите на „възродителния процес“
Източник: БТА

П акет законопроекти, свързани с правата представителите на турската и мюсюлманската общност, станали жертви на т.нар. “възродителен процес” и на българските граждани в Република Турция внесе ПГ на ДПС. 

В пакета са промени в Закона за гражданската регистрация, Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Изборния кодекс. 

Предложенията в Закона за гражданската регистрация предвиждат в ЕСГРАОН да бъдат заличени имената, насилствено наложени по време на т.нар. „възродителен процес“ и да се въведе изрична забрана подобни данни да бъдат изисквани от служителите по гражданското състояние. По този начин ще се гарантира, че служител, който в бъдеще си позволи да изисква от гражданите предоставянето на подобни данни, ще бъде санкциониран. 

Законопроектът предвижда и механизъм, който ще реши проблема с възстановяването на имената на починалите български граждани, станали жертва на насилственото преименуване по време на т.нар. „възродителен процес“

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В мотивите вносителите от ПГ на ДПС подчертават, че е дошло времето това изменение и допълнение на закона да получи широка подкрепа, с което да бъде поправена грешката, допусната от тогавашния тоталитарен режим спрямо турската и мюсюлманската общност.

В Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица се предлага усъвършенстване на действащата правна уредба, регламентираща социалната и моралната реабилитация на лицата, пострадали от репресивните действия на тоталитарния комунистически режим в Република България.

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ПГ на ДПС предлага преобразуване на добавката към пенсията в самостоятелна пенсия за репресия, за да се подчертае специалния обществен статус на лицата, претърпели репресии от страна на държавната власт. 

Предложеният законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс премахва изискванията за уседналост при упражняването на активното избирателно право при изборите за общински съветници и кметове, както и при изборите за членове на Европейския парламент от Република България. 

Предлага се и отпадане на езиковото ограничение и тези граждани на ЕС, които не са български граждани, да могат да водят една активна кампания, за да бъдат избирани, а други да имат възможността да направят информиран избор.

Предлаганите изменения са в съответствие с Конституцията на Република България, с принципите на всеобщото, равно и пряко избирателно право, както и с демократичните стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа, насочени към осигуряване на възможно най-широко участие на гражданите в обществения и политическия живот, се казва в мотивите. 

Източник: БГНЕС    
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