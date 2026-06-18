Въвеждат нови правила за автомобилите в ЕС

Е вропейският парламент прие нови правила за по-устойчив автомобилен сектор в ЕС.

С тях новите превозни средства трябва да бъдат проектирани с цел максимално увеличаване на повторната употреба, рециклирането и оползотворяването, Въвеждат се и задължителни цели за използването на рециклирани материали в нови превозни средства. Също така превозните средства, които не са годни за движение по пътищата, вече не могат да бъдат изнасяни.

В четвъртък ЕП даде окончателното си одобрение за нови правила на ЕС за кръгова икономика, обхващащи целия жизнен цикъл на превозното средство - от проектирането до третирането им.

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Споразумението, постигнато от Парламента и Съвета в края на 2025 г., беше прието с 437 гласа „за“, 112 гласа „против“ и 20 гласа „въздържал се“.

Съгласно новите правила всички нови превозни средства трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват лесното отстраняване на възможно най-много части и компоненти.

Пластмасите, използвани във всеки нов тип превозно средство, ще трябва да съдържат най-малко 15% рециклирана пластмаса в рамките на шест години и 25% в рамките на десет години. Най-малко 20% от тази рециклирана пластмаса трябва да идва от материали, оползотворени от излезли от употреба превозни средства (ИУПС) или използвани части (т.нар. „затворен цикъл“). Въз основа на проучвания за осъществимост Европейската комисия ще може да въведе цели за други материали в бъдеще, като например рециклирана стомана, алуминий, магнезий и суровини от критично значение.

При продажбата на употребявано превозно средство от предприятията (за разлика от частните граждани) ще се изисква да оценяват дали то не е излязло от употреба превозно средство или, като алтернатива, дали притежава валидно удостоверение за техническа изправност. За да се избегне налагането на ненужна тежест върху гражданите, сделките между частни лица ще изискват само един от тези два документа, ако превозното средство е обявено за пълна икономическа загуба или ако продажбата се извършва изключително чрез онлайн платформа.

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Три години след влизането в сила на тези нови правила за производителите ще бъде въведена разширена отговорност, т.е. те ще трябва да покриват разходите за събирането и третирането на превозните средства, които са достигнали етапа на излизане от употреба в целия ЕС.

За да се реши проблемът с „липсващи превозни средства“ и да се предотврати незаконното третиране и демонтиране, законът забранява износа на превозни средства, обявени за негодни за движение по пътищата (приложимо пет години след влизането в сила на регламента).

Съдокладчиците ﻿﻿Йенс Гизеке﻿﻿ (ЕНП, Германия) от комисията по околна среда и ﻿﻿Паулиус Саударгас﻿﻿ (ЕНП, Литва) от комисията по вътрешния пазар заявиха: „Предприемаме важни стъпки за насърчаване на прехода на автомобилния сектор към кръгова икономика. Повишаваме сигурността на ресурсите, опазваме околната среда и осигуряваме устойчивост. За да се избегне претоварването на сектора, новите правила ще въведат реалистични цели, по-малко бюрокрация и по-лоялна конкуренция.“

След като Парламентът даде зелена светлина, новият регламент трябва да бъде официално одобрен от Съвета, преди да влезе в сила и да започне да се прилага 24 месеца по-късно.

Припомняме, че на 13 юли 2023 г. Европейската комисия ﻿﻿предложи нов регламент﻿﻿ относно изискванията за кръгова икономика при проектирането на превозни средства и подобреното управление на излезлите от употреба превозни средства в съответствие с целите на ﻿﻿Европейския зелен пакт﻿﻿ и ﻿﻿плана за действие за кръговата икономика.

През 2023 г. в ЕС са произведени 14,8 милиона моторни превозни средства, а са регистрирани 12,4 милиона превозни средства. По пътищата на ЕС има 285,6 милиона моторни превозни средства и всяка година около 6,5 милиона превозни средства достигат края на експлоатационния си срок.