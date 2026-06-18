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„Най-могъщия човек, живял някога“ - Публикацията, която Тръмп сподели и взриви мрежата

Публикацията, приписвана на „президентския историк Дейв Кинг“, сравнява Тръмп с исторически личности като Чингиз хан, Наполеон и Атила. Авторът отбелязва, че докато предишни могъщи фигури са се характеризирали с брутални завоевания и страх, Тръмп притежава несравнимо „глобално влияние“

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 юни 2026, 13:55
„Най-могъщия човек, живял някога“ - Публикацията, която Тръмп сподели и взриви мрежата
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сподели публикация в социалната мрежа Truth Social, в която се твърди, че той е „най-могъщият човек, който някога е стъпвал на тази планета“. Това се случва след подписването на дългоочакван, но критикуван договор за прекратяване на войната между САЩ и Иран.

Публикацията, приписвана на „президентския историк Дейв Кинг“, сравнява Тръмп с исторически личности като Чингиз хан, Наполеон и Атила. Авторът отбелязва, че докато предишни могъщи фигури са се характеризирали с брутални завоевания и страх, Тръмп притежава несравнимо „глобално влияние“, „човешка сила“, „технологии“ и „глобален икономически мускул“. Според автора, Тръмп е първият, който използва статута на САЩ като „глобална суперсила“ в „глобален мащаб“, пише The Independent.

Публикацията също така посочва, че Уилям Завоевателят*, който е завладял само една държава, е „само врабче“ в сравнение с „американския орел“ Тръмп. Преди време, по време на реч пред гостите на официалната вечеря на Института „Американски крайъгълен камък“ (American Cornerstone Institute), президентът определи титлата на Уилям I като „най-якото име, което някога съм чувал“. Продължавайки да сипе хвалебствия по адрес на монарха, той отбеляза тогава, че Уилям е бил „известен с това, че печели войни“.

Самият Тръмп коментира споделянето с „Звучи добре за мен!“.

Преди това, висш служител на администрацията е споделил пред The Atlantic, че Тръмп говори за себе си като за „най-могъщия човек, който някога е живял“. Той желае да бъде запомнен като човекът, който е постигнал невъзможното чрез своята сила и воля.

Споделянето на тази публикация идва след няколко дни на относително по-спокойна активност в социалните мрежи по време на пътуването му до Франция за срещата на върха на Г-7. Други теми, засегнати в публикациите му, включват проект за бална зала на стойност 600 милиона долара, войната в Иран и „Save America“ акт.

Публикацията на Тръмп предизвика коментари сред историци и политолози. Някои изтъкват, че въпреки че президентът на САЩ притежава значителна власт, сравненията с исторически завоеватели са преувеличени. Други отбелязват, че съвременните форми на власт се различават съществено от тези в миналото, като се основават повече на икономическо и технологично влияние, отколкото на пряка военна сила.

*първия нормандски крал на Англия, управлявал от 1066 г. до смъртта си

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
Доналд Тръмп Truth Social САЩ глобално влияние политика Иран исторически личности президент на САЩ световна мощ социални мрежи
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