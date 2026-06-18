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България предприе неочакван ход за санкциите на ЕС: Кой защити руския патриарх Кирил?

Външният министър обяви, че страната подкрепя само икономически ефективни санкции

18 юни 2026, 12:26
България предприе неочакван ход за санкциите на ЕС: Кой защити руския патриарх Кирил?
Източник: Getty Images

Б ългария не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова пред журналисти преди заседанието на Комисията по външна политика. Изказването ѝ предизвика последващи реакции от представители на политическите сили и европейските институции, като темата се фокусира върху предстоящия 21-ви санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия.

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

  • Българската позиция - подкрепа за икономически санкции, но не и за символни мерки

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова заяви, че българската позиция е принципна, страната подкрепя санкции срещу Русия, когато те имат реален икономически ефект, но не и такива, които са „символни“ и могат да се окажат контрапродуктивни.

„Българската позиция е ясна - подкрепяме санкциите срещу Русия, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото ощетяват държавата, която води войната и такива, които нямат символен характер, а икономически“, посочи тя.

По думите ѝ има редица елементи в санкционните пакети, които България не подкрепя. Част от тях са свързани с енергийни мерки, които според нея засягат енергийната стабилност на страната. Другата група включва санкции, свързани с руския патриарх Кирил, които тя определи като символни и потенциално контрапродуктивни.

„Има редица от елементи, които не подкрепяме. От една страна те са свързани с енергийна линия, така че да се осигури енергийната стабилност на страната. Другите са санкции, свързани с руския патриарх Кирил, които влизат в категорията на символни санкции, които имат потенциал да бъдат контрапродуктивни“, посочи министърът.

Тя допълни, че целта на санкциите трябва да бъде да произведат икономически последствия, които да доведат до промяна в поведението на Русия и до преговорен процес.

„По думите ѝ санкциите имат за цел да окажат икономически последствия, така че да се стигне до ситуация, в която продължаването на войната не е добро решение и да се седне на масата за преговори“, се посочва в изказването ѝ.

Министърът направи и конкретен коментар относно ефективността на потенциални финансови ограничения върху руския патриарх Кирил.

„Не мисля, че ограничаването на финансовите активи в определени банки на руския патриарх ще предотврати дейността му“, каза тя.

Източник: БГНЕС
  • Асен Василев - санкции срещу „служител на КГБ“ са резонни

Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев коментира темата, като постави въпроса дали става дума за духовно лице или за човек с друга роля.

„Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпросът, но в случая става въпрос за санкции срещу г-н Гундяев, който е служител на КГБ“, каза той.

По думите му налагането на санкции в подобен контекст е напълно оправдано.

„Съвсем резонно е на служител на руските служби да се наложат санкции и не виждам проблем с това“, посочи Асен Василев.

Той направи и политически коментар относно българската позиция спрямо европейските санкции като цяло, като призова за яснота в аргументацията на външния министър.

„Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министърът трябва да бъде много ясна защо се поставят под въпрос европейските санкции. Досега те винаги са били в полза на България, не са ни попречили“, заяви той.

В същото време Василев подчерта, че санкционната политика трябва да изпраща ясен политически сигнал относно войната в Украйна.

„Ако става въпрос наистина за символични санкции, ясно трябва да се даде знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война“, каза той.

„Украйна е нападната без причина от Русия в разрез с международното право и точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети“, добави Асен Василев.

Източник: БТА

EurActiv: България спира санкции на ЕС спрямо Русия

  • Георг Георгиев - риск от блокиране на санкционния пакет

Представителят на ГЕРБ-СДС Георг Георгиев изрази недоумение относно българската позиция по отношение на включването на руския патриарх Кирил в санкционните списъци.

„За нас буди недоумение с какво толкова за България е важен руският патриарх Кирил, че ние сме готови евентуално да блокираме целия санкционен пакет, само и само той да отпадне от санкциите“, заяви той.

Георгиев подчерта, че българската външна политика традиционно е била съгласувана с партньорите в Европейския съюз.

„До момента последователната българска позиция винаги е била съгласувана със средите, в които членуваме“, каза той и добави, че България не е нарушавала европейското единство, особено по въпроси на сигурността и отбраната.

Той припомни и целта на санкциите на ЕС срещу Русия.

„Санкциите срещу Русия са отговорът на ЕС за агресивната война, която Руската федерация започна срещу Украйна. Те целят да отслабят икономически и политически Русия, така че тя да не може да продължи да води войната“, заяви Георг Георгиев.

По думите му включването или изключването на конкретни фигури повдига въпроси за последиците от българската позиция.

„Поставям питането с какво руският патриарх е важен, защото след Унгария ние се оказваме едва втората държава, която има обструкции и съображения по отношение на включването на руския патриарх в санкционните списъци“, каза той.

Той допълни, че поставя въпрос дали България е готова да рискува целия пакет.

„Ние питаме - готови ли сме да спрем целия пакет само и само патриархът да не попадне в него“, заяви Георг Георгиев.

Депутатът постави и въпрос за международния имидж на страната.

„…дали това означава, че България „тотално ще дистанцира своята политика от политиката на единство на ЕС и ще направи ли така, че репутацията ни да бъде силно поставена под съмнение“ допълни той.

EurActiv: България спира санкции на ЕС спрямо Русия

  • Европейската комисия - продължават консултациите със страните членки

Говорителят на Европейската комисия Ариана Подеста отказа да коментира конкретно разговорите около 21-вия санкционен пакет срещу Русия, включително информацията, че България е изразила несъгласие с част от мерките.

Тя заяви, че разговорите със страните членки продължават.

„Ние разговаряме със страните членки и ще продължим да работим конструктивно с тях, като се надяваме да приемем този пакет възможно най-бързо“, каза тя.

Подеста подчерта и политическата цел на новите санкции, като се позова на позицията на европейските лидери.

„Защото, както казва председателката Урсула фон дер Лайен и както гласи декларацията на Г-7 от вчера, сега е моментът да продължи натискът срещу Русия“, допълни тя.

Тя уточни още, че въпросът ще бъде обсъден на заседание на постоянните представители на държавите членки.

Източник: БТА    
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