Свят

САЩ започват преглед на военното си присъствие в Европа

Хегсет: Америка не може да се грижи за отбраната на Европа

Николай Киров Николай Киров

18 юни 2026, 15:18
САЩ започват преглед на военното си присъствие в Европа
Източник: БТА/AP

С АЩ ще засилят натиска върху съюзниците си да увеличат разходите за отбрана и ще започнат шестмесечен преглед на американското военно присъствие в Европа.

Това заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет, съобщи „Гардиън“. 

По думите му анализът ще оцени реалните ползи от разполагането на американски войски на европейския континент и ще представлява задълбочена проверка на сегашната политика.

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„Той ще бъде насочен към това НАТО бързо и необратимо да премине към модел, при който Европа поема водещата роля и основната отговорност за собствената си отбрана“, заяви Хегсет.

Американският министър предупреди още, че финансовият принос на САЩ към бюджета на НАТО ще бъде обвързан с изпълнението на ангажиментите за военни разходи от страна на останалите съюзници.

„Там, където съюзниците не действат достатъчно бързо и не увеличават разходите си с необходимата спешност, нашите вноски и принос ще намаляват. НАТО трябва да бъде двупосочна улица“, подчерта той.

„Америка не може да се грижи за отбраната на Европа и да плаща за нея повече от самите ни съюзници“, добави Хегсет.

Припомняме, че въпросът за разходите за отбрана в НАТО не е нов и не опира само до сегашният президент на САЩ. През 2012 г., в рамките на своята стратегия за „пребалансиране към Азия“, администрацията на президента Барак Обама обяви изтеглянето на две от четирите американски бригади, базирани в Европа. Този ход постави началото на дебат за европейския военен капацитет, който стана особено видим по време на военната кампания в Либия през 2011 г. Тогава зависимостта от американска разузнавателна, техническа и логистична подкрепа показа факта, че европейските армии не разполагат с достатъчно муниции и ресурси за самостоятелни операции.

Тенденцията на Вашингтон да обвързва военното си присъствие с финансовите ангажименти на съюзниците се затвърди с „Инициативата за повишаване на сигурността в Европа“, стартирана от президента Обама през 2014 г. след анексията на Крим от Русия. САЩ засилиха присъствието си в Полша и балтийския регион, но същевременно настояха за по-равномерно разпределение на финансовата тежест.

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Натискът от САЩ върху Европа се засили при администрацията на Доналд Тръмп. През 2019 г. посланикът на САЩ в Берлин Ричард Гренел и посланикът във Варшава Джорджет Мосбахер открито поставиха под въпрос ангажимента на Германия, като намекнаха за възможно преместване на американски войски от Германия към Полша, тъй като Берлин не изпълняваше целта за разходи за отбрана от 2% от БВП.

Този подход „финанси срещу присъствие“ намери своето логическо продължение на срещата на върха в Хага през юни 2025 г., където съюзниците бяха принудени да приемат амбициозната цел за разходи от 5% от БВП до 2035 г. – споразумение, известно в дипломатическите среди като „5 срещу 5“, което до момента остава най-директният опит за обвързване на сигурността с националните бюджети на държавите членки.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
САЩ НАТО разходи за отбрана
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